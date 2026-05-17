Ryu Jun Yeol Santai Menyinggung Film Han So Hee Saat Hadiri Festival Film Cannes

JawaPos.com – Ryu Jun-yeol menjadi perhatian publik setelah secara santai menyinggung film milik mantan kekasihnya, Han So-hee, saat menghadiri Festival Film Cannes.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Sabtu (16/5), Momen tersebut mencuat melalui unggahan seorang pekerja distribusi film asal Jepang yang mengaku bertemu langsung dengan sang aktor di Cannes. Interaksi itu kemudian ramai dibicarakan karena berlangsung dalam suasana ringan tanpa kesan canggung.

Menurut cerita yang dibagikan di media sosial, Ryu Jun Yeol tengah berada di Cannes untuk agenda berkaitan dengan industri perfilman dan pembeli film internasional.

Dalam percakapan tersebut, aktor itu disebut tertarik mengetahui film-film Korea yang pernah didistribusikan oleh perusahaan asal Jepang tersebut. Situasi menjadi menarik ketika salah satu judul yang disebut ternyata berkaitan dengan Han So Hee.

Orang yang membagikan pengalaman itu mengaku sempat merasa tidak nyaman menyebut nama film tersebut. Alasannya, karya itu dibintangi Han So Hee yang sebelumnya pernah menjalin hubungan asmara dengan Ryu Jun Yeol.

Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi karena respons sang aktor justru dinilai santai dan penuh humor.

Saat judul film Heavy Snow disebutkan, Ryu Jun Yeol dikabarkan langsung mengenalinya tanpa ragu.

Ryu Jun Yeol bahkan disebut menanggapi dengan nada ringan sambil mengakui bahwa dirinya mengetahui film yang dibintangi mantan kekasihnya tersebut. Reaksi tersebut membuat suasana percakapan terasa lebih cair dan mengundang tawa.

Momen itu semakin menarik perhatian setelah foto kebersamaan mereka di jalanan Cannes ikut beredar di media sosial. Dalam gambar tersebut, Ryu Jun Yeol terlihat mengenakan jaket hijau dan berfoto bersama penggemar atau pekerja industri film yang menemuinya.