Netflix Hentikan Spin-Off Squid Game di AS, Proyek David Fincher Berujung Batal

JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan dari proyek Squid Game versi Amerika. Serial spin-off yang selama beberapa tahun dikembangkan Netflix tersebut dikabarkan resmi dihentikan.

Menurut laporan Dispatch yang mengutip media Amerika Serikat The Playlist, pada 7 Agustus waktu Korea, Netflix memutuskan untuk menghentikan pengembangan proyek spin-off Squid Game yang sebelumnya dikenal dengan judul Heckler.

Proyek tersebut sejak awal dirancang sebagai versi berbahasa Inggris dengan latar Amerika Serikat, tetapi bukan sekadar menerjemahkan cerita original Korea.

Netflix disebut ingin menghadirkan cerita baru yang masih berada dalam dunia Squid Game. Berdasarkan laporan The Playlist, proyek ini sempat mendapat perhatian besar karena akan melibatkan sutradara ternama David Fincher sebagai pengarah utama, sementara Dennis Kelly, penulis serial Utopia, dipercaya menggarap skenarionya.

Perjalanan panjang dalam tahap pengembangan membuat proyek tersebut kehilangan momentumnya. Dispatch, dengan mengutip laporan The Playlist, menyebut Netflix memang sempat secara aktif mendorong produksi versi berbahasa Inggris tersebut.

Akan tetapi, setelah melewati proses pengembangan selama beberapa tahun, prioritas proyek perlahan diturunkan. Kondisi itu akhirnya membuat rencana Squid Game versi Amerika semakin sulit untuk diwujudkan.

Keterlibatan David Fincher juga kini semakin menjauh dari proyek tersebut. Sutradara Fight Club dan Gone Girl itu diketahui telah beralih mengerjakan proyek lain bersama Netflix.

Menurut laporan The Playlist, Fincher kini tengah mempersiapkan film Netflix The Adventures of Cliff Booth, yang menjadi kelanjutan kisah karakter Cliff Booth dari film Once Upon a Time in Hollywood.

Kesibukan tersebut turut menjadi salah satu tanda bahwa proyek Squid Game versi Amerika tidak lagi berada di jalur produksi sebelumnya.