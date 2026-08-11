Netflix Hentikan Spin-Off Squid Game di AS, Proyek David Fincher Berujung Batal

squid game (x @gaak_fr)
JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan dari proyek Squid Game versi Amerika. Serial spin-off yang selama beberapa tahun dikembangkan Netflix tersebut dikabarkan resmi dihentikan.
Menurut laporan Dispatch yang mengutip media Amerika Serikat The Playlist, pada 7 Agustus waktu Korea, Netflix memutuskan untuk menghentikan pengembangan proyek spin-off Squid Game yang sebelumnya dikenal dengan judul Heckler.
Proyek tersebut sejak awal dirancang sebagai versi berbahasa Inggris dengan latar Amerika Serikat, tetapi bukan sekadar menerjemahkan cerita original Korea.
Netflix disebut ingin menghadirkan cerita baru yang masih berada dalam dunia Squid Game. Berdasarkan laporan The Playlist, proyek ini sempat mendapat perhatian besar karena akan melibatkan sutradara ternama David Fincher sebagai pengarah utama, sementara Dennis Kelly, penulis serial Utopia, dipercaya menggarap skenarionya.
Perjalanan panjang dalam tahap pengembangan membuat proyek tersebut kehilangan momentumnya. Dispatch, dengan mengutip laporan The Playlist, menyebut Netflix memang sempat secara aktif mendorong produksi versi berbahasa Inggris tersebut.
Akan tetapi, setelah melewati proses pengembangan selama beberapa tahun, prioritas proyek perlahan diturunkan. Kondisi itu akhirnya membuat rencana Squid Game versi Amerika semakin sulit untuk diwujudkan.
Keterlibatan David Fincher juga kini semakin menjauh dari proyek tersebut. Sutradara Fight Club dan Gone Girl itu diketahui telah beralih mengerjakan proyek lain bersama Netflix.
Menurut laporan The Playlist, Fincher kini tengah mempersiapkan film Netflix The Adventures of Cliff Booth, yang menjadi kelanjutan kisah karakter Cliff Booth dari film Once Upon a Time in Hollywood.
Kesibukan tersebut turut menjadi salah satu tanda bahwa proyek Squid Game versi Amerika tidak lagi berada di jalur produksi sebelumnya.
Squid Game sendiri merupakan salah satu fenomena terbesar dalam sejarah Netflix. Serial Korea garapan Hwang Dong-hyuk mencatat popularitas luar biasa sejak musim pertamanya dan terus mempertahankan posisi kuat setelah berlanjut ke musim kedua dan ketiga.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ