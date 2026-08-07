GTA VI Masuk Netflix! Rockstar Bakal Ungkap Extended Look Bulan Ini

JawaPos.com - Antusiasme terhadap Grand Theft Auto VI (GTA VII terus menunjukkan bahwa game ini telah melampaui status sebagai sekadar produk hiburan. Banyak pelaku industri maupun komunitas gamer menilai kehadirannya sebagai sebuah fenomena budaya.

Besarnya perhatian publik terlihat dari hal-hal yang terbilang sederhana, seperti pengungkapan artwork sampul game, yang mampu menjadi perbincangan besar di kalangan penggemar. Rockstar Games bersama Take-Two Interactive pun kembali menyiapkan strategi promosi yang tidak biasa, kali ini melalui kolaborasi dengan Netflix.

Di tengah tingginya rasa penasaran pemain terhadap perkembangan GTA VI, Rockstar mengumumkan kerja sama dengan layanan streaming Netflix untuk menghadirkan program khusus bertajuk Grand Theft Auto VI: An Extended Look. Acara tersebut dijadwalkan tayang pada 27 Agustus 2026 waktu setempat.

Hingga saat ini, Rockstar belum mengungkapkan informasi lebih lanjut mengenai isi maupun durasi program tersebut. Selain memperlihatkan artwork terbaru GTA VI, belum ada rincian tambahan yang dibagikan kepada publik.

Halaman resmi program tersebut sudah tersedia di Netflix, tetapi isinya masih sangat minim dan belum memuat informasi baru. Meski demikian, Rockstar memastikan bahwa Grand Theft Auto VI: An Extended Look juga akan dirilis melalui kanal YouTube resmi serta situs resmi GTA VI sekitar enam jam setelah penayangan perdana di Netflix.