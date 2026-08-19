Hayden Panettiere Meninggal Mendadak, Perjalanan Hidupnya Penuh Perjuangan

JawaPos.com - Aktris Hollywood Hayden Panettiere meninggal dunia secara mendadak pada 16 Agustus 2026 di Greenville, South Carolina, dalam usia 36 tahun. Kabar tersebut mengejutkan keluarga, sahabat, rekan sesama artis, hingga para penggemarnya.

Kedua orang tua almarhum mengonfirmasi kabar duka tersebut. Mereka mengenang putrinya sebagai sosok luar biasa yang memiliki energi besar, mampu membawa cinta dan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya maupun jutaan penonton yang mengenalnya lewat layar kaca.

Kepergian Hayden terasa semakin menyakitkan karena sepanjang hidupnya ia telah melewati berbagai tantangan hidup dan penuh perjuangan. Sebelum meninggal, ia sempat kembali aktif di dunia akting setelah membintangi Scream VI, Amber Alert, dan A Breed Apart. Ia juga merilis memoar This Is Me: A Reckoning yang mendapat respons positif dan masuk daftar buku terlaris New York Times, dilansir dari People.

Sejumlah selebritas turut menyampaikan penghormatan terakhir. Viola Davis, yang pernah bekerja bersama Hayden dalam film Custody, mengenang bakat besar sang aktris. Sementara Connie Britton, lawan main Hayden di Nashville, menggambarkannya sebagai sosok yang penuh kecemerlangan. Bethany Joy Lenz juga mengaku sulit menerima kenyataan bahwa Hayden telah tiada.

Hayden Panettiere memang telah berada di industri hiburan sejak masih kecil. Ia mulai berakting ketika berusia empat tahun dan kemudian dikenal luas setelah tampil dalam Remember the Titans saat berusia 10 tahun. Kariernya terus berkembang melalui film seperti Ice Princess dan Bring It On: All or Nothing, sebelum namanya semakin besar lewat serial Heroes dan Nashville.

Namun, popularitas sejak usia muda ternyata meninggalkan luka tersendiri. Hayden pernah mengungkapkan bagaimana tekanan penampilan dan sorotan publik membuatnya mengalami persoalan kepercayaan diri. Ia juga mengaku kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak secara normal karena sejak kecil sudah berada di depan kamera dan menghadapi tuntutan industri hiburan.

Pergulatan tersebut kemudian berlanjut pada masalah kecanduan. Hayden pernah menceritakan bahwa ketika membintangi Heroes, jadwal promosi, wawancara, dan berbagai kegiatan industri membuatnya kelelahan. Dalam kondisi tersebut, ia mulai mengenal obat-obatan yang kemudian membuatnya kecanduan.

Kehidupan pribadinya juga diwarnai masa-masa sulit. Pada 2014, ketika berusia 24 tahun, Hayden melahirkan putrinya, Kaya, dari hubungannya dengan petinju Ukraina Wladimir Klitschko. Persalinan tersebut berlangsung rumit dan kemudian diikuti depresi pascapersalinan yang berat.