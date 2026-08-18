Brian Hickerson Selaku Mantan Pacar Disorot Usai Hayden Panettiere Meninggal Mendadak

Brian Hickerson dan Hayden Panettiere. (Page Six)

JawaPos.com - Kabar meninggalnya aktris Hayden Panettiere secara mendadak di usia 36 tahun kembali menyoroti perjalanan hidupnya, termasuk hubungan asmaranya dengan Brian Hickerson yang berlangsung putus-nyambung sejak 2018.

Terlebih, sehari sebelum kematian sang aktris Hollywood tersebut, Hayden Panettiere dan Brian Hickerson dikabarkan terbang bareng dari Los Angeles ke South Carolina.

Brian Hickerson merupakan mantan kekasih Hayden Panettiere yang pernah terseret kasus kekerasan. Hubungan keduanya beberapa kali berakhir namun kembali terjalin meski diwarnai sejumlah persoalan yang cukup serius.

Dilansir dari Page Six, nama Hickerson juga menjadi sorotan karena hanya tiga hari sebelum Hayden Panettiere meninggal secara mendadak, hakim menolak permohonannya untuk menghapus catatan kriminal serta mengurangi dakwaan kejahatan yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Kasus tersebut bermula dari serangkaian insiden kekerasan yang terjadi antara Mei 2019 hingga Januari 2020. Hickerson sempat menghadapi delapan dakwaan kriminal setelah ditangkap di Los Angeles.

Pada April 2021, Hickerson mengaku tidak membantah dua dakwaan kejahatan terkait melukai pasangan atau pacar. Dalam putusan pengadilan, dia kemudian dijatuhi hukuman 45 hari penjara dan empat tahun masa percobaan.

Hickerson akhirnya menjalani 33 hari di Los Angeles County Men's Central Jail setelah mendapat pengurangan hukuman berdasarkan 12 hari yang sebelumnya telah dijalaninya.