Zach Hickerson Bersama Hayden Panettiere Saat Ditemukan Tak Sadarkan Diri Diduga Overdosis

JawaPos.com - Aktris Hayden Panettiere dilaporkan ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di sebuah apartemen sewaan di Greenville, South Carolina, Amerika Serikat, sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (16/8) sore. Dia mengembuskan napas terakhir di usia 36 tahun.

Laporan terbaru menyebut Hayden berada di apartemen bersama Brian Hickerson, sang kekasih yang memiliki hubungan putus nyambung selama bertahun-tahun. Selain keduanya, di apartemen tersebut juga ada saudara Brian, Zach Hickerson.

Dilansir dari Page Six, menurut sumber yang disebut memiliki pengetahuan langsung tentang kejadian, Zach menjadi orang pertama yang menemukan Hayden sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saat itu, Hayden disebut berada di sebuah kursi di ruang tamu, sementara Brian Hickerson sedang tidur di ruangan lain.

Kedua bersaudara tersebut kemudian menghubungi layanan darurat 911. Petugas pertolongan pertama tiba di lokasi dan berupaya memberikan pertolongan kepada Hayden. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Hayden akhirnya dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 14.32 waktu setempat.

Kabar mengenai keberadaan Brian dan Zach di lokasi kematian Hayden menambah prihatin terhadap kehidupan pribadi aktris yang dikenal publik luas melalui serial Heroes dan Nashville tersebut.

Seorang reporter Daily Mail bahkan dilaporkan sempat mendatangi Zach di South Carolina untuk meminta keterangan. Namun sayangnya, Zach memilih tidak memberikan komentar dan meminta media menghormati privasi keluarganya.

“Tidak ada komentar. Tolong hormati privasi kami,” kata Zach seperti dikutip Daily Mail. Ia juga menegaskan tidak ingin menjawab pertanyaan terkait kejadian tersebut.

Sementara itu, rekaman panggilan 911 yang beredar dilaporkan menyebut Hayden ditemukan tidak sadarkan diri dan terdapat dugaan overdosis. Narcan, obat yang digunakan untuk membalikkan efek overdosis opioid, juga disebut ditemukan di lokasi.