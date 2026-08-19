Rujuk Sebelum Meninggal, Hayden Panettiere Rahasiakan Hubungannya dengan Brian Hickerson

Aktris Hayden Panettiere dan Brian Hickerson. (Page Six)

JawaPos.com - Kabar tentang hubungan Hayden Panettiere dengan Brian Hickerson kembali menjadi sorotan setelah aktris Hollywood tersebut meninggal dunia secara mendadak di usia 36 tahun. Keduanya ternyata kembali dekat sebelum kematian Hayden, namun hubungan tersebut sengaja dirahasiakan sehingga tidak diketahui oleh orang-orang terdekat sang aktris.

Seorang sumber mengatakan kepada Page Six bahwa Brian Hickerson memang kembali hadir dalam kehidupan Hayden sejak beberapa waktu belakangan. Namun, sang aktris tidak banyak membicarakannya kepada teman-teman dekatnya.

“Jika Brian kembali ke dalam hidupnya, maka itu adalah sesuatu yang dia sembunyikan karena dia tidak membicarakannya dengan banyak temannya,” ujar salah sumber yang enggan disebutkan namanya, dilansir dari Page Six.

Menurut sumber yang sama, ada kemungkinan Hayden memilih merahasiakan terkait rujuknya dengan Brian Hickerson karena penuh persoalan di masa lalu. Hubungan mereka pada masa lampau diwarnai toxic relationship.

Menurut sumber itu, kembali bersama seseorang setelah sebelumnya memberikan rasa tidak nyaman atau bahkan trauma, tentu saja malu untuk diceritakan kepada orang lain.

Meski demikian, kedekatan Hayden dan Brian sebenarnya sempat terlihat di depan publik. Keduanya memicu rumor rujuk setelah terlihat bersama di Bandara Internasional Los Angeles (LAX) pada Maret 2026. Saat itu, Brian terlihat mendampingi Hayden yang berjalan menggunakan tongkat.

Sehari sebelum kematian sang aktris, Hayden Panettiere dan Brian Hickerson dikabarkan terbang bareng dari Los Angeles ke South Carolina. Bahkan, Brian disebut berada di lokasi saat Hayden mengembuskan napas terakhir.