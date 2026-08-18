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Abdul Rahman
Selasa, 18 Agustus 2026 | 17.18 WIB

Hayden Panettiere Meninggal Mendadak, Ini Hasil Autopsinya

Aktris Hollywood Hayden Panettiere meninggal dunia di usia muda. (People) - Image

Aktris Hollywood Hayden Panettiere meninggal dunia di usia muda. (People)

JawaPos.com - Kantor Koroner Greenville merilis informasi terbaru terkait kematian aktris Hollywood Hayden Panettiere. Sehari setelah bintang Heroes itu ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah kediaman di Greenville, South Carolina, proses autopsi terhadap jenazahnya telah selesai dilakukan.

Koroner Greenville, Mike Ellis, mengatakan hasil autopsi tidak menemukan tanda-tanda trauma yang dapat menyebabkan kematian Hayden Panettiere. Namun, penyebab dan cara kematian sang aktris masih belum dapat dipastikan karena sejumlah pemeriksaan tambahan masih berlangsung.

“Autopsi telah selesai dilakukan hari ini. Pada autopsi tidak ditemukan tanda-tanda trauma yang dapat menyebabkan kematian,” demikian pernyataan Mike Ellis, dilansir dari People 

Ia menambahkan, penyelidikan masih sedang dilakukan sehingga belum semua informasi dapat disampaikan ke publik. Masih memerlukan waktu untuk menentukan penyebab pasti kematian Hayden Panettiere.

Sebelumnya, petugas kepolisian dan layanan medis darurat Greenville menerima panggilan 911 sekitar pukul 13.50 waktu setempat pada Minggu, 16 Agustus 2026. Laporan tersebut menyebut adanya seorang perempuan yang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Ketika petugas tiba di lokasi, Hayden Panettiere ditemukan mengalami henti jantung. Tim medis kemudian melakukan tindakan pertolongan jantung tingkat lanjut dan upaya resusitasi, tetapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Hayden dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 14.32.

Kepolisian Greenville juga memastikan bahwa penyelidikan awal tidak menemukan indikasi tindak kejahatan ataupun keadaan yang mencurigakan. Hayden disebut ditemukan tidak sadarkan diri di dalam tempat tinggal sementara yang ditempatinya.

Kabar meninggalnya Hayden Panettiere sebelumnya dikonfirmasi oleh perwakilan keluarga. Dalam pernyataan atas nama sang ayah, Alan Panettiere, keluarga menyampaikan duka mendalam atas kepergian aktris yang dikenal melalui sejumlah film dan serial televisi tersebut.

Hayden Panettiere meninggal dunia di usia 36 tahun. Ia meninggalkan seorang putri, Kaya, yang kini berusia 11 tahun, dari hubungannya dengan mantan tunangannya, petinju Ukraina Wladimir Klitschko.

Editor: Abdul Rahman
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