‘Love in the Moonlight’ Reuni Setelah 10 Tahun, Park Bo-gum hingga Kim Yoo-jung Kembali Bersama

JawaPos.com - Sepuluh tahun setelah kisah cinta mereka menghiasi layar kaca, para pemain “Love in the Moonlight” akhirnya kembali bersama. KBS mengumumkan program spesial “Love in the Moonlight Again” untuk merayakan satu dekade sejak drama tersebut pertama kali ditayangkan.

Mengutip darri dispatch, pada 13 Agustus 2026, Park Bo-gum, Kim Yoo-jung, Jin Young, Chae Soo-bin, dan Kwak Dong-yeon akan berkumpul kembali dalam sebuah perjalanan nostalgia.

Reuni ini terasa semakin istimewa karena muncul dari inisiatif Park Bo-gum. Park Bo-gum terlebih dahulu menyampaikan keinginannya untuk merayakan ulang tahun ke-10 drama tersebut bersama para pemain. Ajakan itu pun langsung mendapat sambutan positif dari rekan-rekan sesama pemain.

Mereka kemudian menjalani perjalanan selama dua hari satu malam untuk mengenang kembali berbagai cerita dan kenangan yang tercipta selama proses syuting satu dekade lalu.

Rombongan para pemain bertolak menuju Hongcheon, Gangwon-do pada 4 Agustus 2026. Dalam perjalanan tersebut, mereka kembali mengunjungi lokasi yang mengingatkan pada masa produksi “Love in the Moonlight”. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai perjalanan mereka.

Pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang bernostalgia, tetapi juga kesempatan bagi para pemain untuk melihat kembali perjalanan masing-masing selama sepuluh tahun terakhir.

“Love in the Moonlight” sendiri merupakan drama romantis berlatar kerajaan yang memadukan kisah penyamaran dengan cerita coming-of-age anak muda di era Joseon.