Ahn Pan-seok Berpulang, Sejumlah Aktor Sampaikan Penghormatan di Rumah Duka

JawaPos.com – Rumah duka Ahn Pan-seok dipenuhi suasana kehilangan pada 14 Agustus 2026.

Jenazah sutradara kenamaan Korea Selatan itu disemayamkan di Seoul National University Hospital Funeral Hall, Jongno-gu, Seoul.

Sejumlah aktor ternama, termasuk Yoo Hae-jin, Hyun Bin, Kim Hee-ae, Ko Hyun-jung, dan Jung Hae-in, mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Ahn Pan-seok meninggal dunia pada 12 Agustus di usia 64 tahun setelah kondisi kesehatannya memburuk ketika berjuang melawan pendarahan otak.

Kepergian sang sutradara meninggalkan duka mendalam bagi banyak aktor yang pernah bekerja dengannya.

Kim Hye-soo mengaku terpukul setelah mendengar kabar tersebut. Dalam wawancara, ia mengenang Ahn Pan-seok dengan penuh penghormatan dan merasa berat hati karena sang sutradara tetap mendedikasikan dirinya untuk berkarya hingga akhir hayat.

Sementara itu, Kim Hee-ae membagikan foto suasana syuting bersama Ahn Pan-seok dan mengenang momen ketika mereka tertawa bersama sambil melihat monitor.