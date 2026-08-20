Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 20 Agustus 2026 | 15.15 WIB

Ahn Pan-seok Berpulang, Sejumlah Aktor Sampaikan Penghormatan di Rumah Duka

Ahn Pan-seok (Dispatch) - Image

Ahn Pan-seok (Dispatch)

JawaPos.com – Rumah duka Ahn Pan-seok dipenuhi suasana kehilangan pada 14 Agustus 2026.

Jenazah sutradara kenamaan Korea Selatan itu disemayamkan di Seoul National University Hospital Funeral Hall, Jongno-gu, Seoul.

Sejumlah aktor ternama, termasuk Yoo Hae-jin, Hyun Bin, Kim Hee-ae, Ko Hyun-jung, dan Jung Hae-in, mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Ahn Pan-seok meninggal dunia pada 12 Agustus di usia 64 tahun setelah kondisi kesehatannya memburuk ketika berjuang melawan pendarahan otak.

Kepergian sang sutradara meninggalkan duka mendalam bagi banyak aktor yang pernah bekerja dengannya.

Kim Hye-soo mengaku terpukul setelah mendengar kabar tersebut. Dalam wawancara, ia mengenang Ahn Pan-seok dengan penuh penghormatan dan merasa berat hati karena sang sutradara tetap mendedikasikan dirinya untuk berkarya hingga akhir hayat.

Sementara itu, Kim Hee-ae membagikan foto suasana syuting bersama Ahn Pan-seok dan mengenang momen ketika mereka tertawa bersama sambil melihat monitor.

Kim Hee-ae memiliki ikatan profesional yang kuat dengan Ahn Pan-seok melalui “Wife's Qualifications” dan “Secret Love Affair”.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dunia Drama Korea Berduka, Sutradara Ahn Pan-seok Tutup Usia 65 Tahun - Image
Entertainment

Dunia Drama Korea Berduka, Sutradara Ahn Pan-seok Tutup Usia 65 Tahun

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.57 WIB

Sejumlah Tokoh Militer dan Pejabat Negara Melayat ke Rumah Duka Ryamizard Ryacudu - Image
Nasional

Sejumlah Tokoh Militer dan Pejabat Negara Melayat ke Rumah Duka Ryamizard Ryacudu

Senin, 1 Juni 2026 | 04.39 WIB

Profil Diding Boneng, Aktor yang Meninggal di Usia 76 Tahun - Image
Entertainment

Profil Diding Boneng, Aktor yang Meninggal di Usia 76 Tahun

Senin, 3 Agustus 2026 | 20.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore