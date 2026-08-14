Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 04.21 WIB

Sadar atau Tidak, 5 Frasa Sederhana Ini Sering Diucapkan Pasangan yang Saling Mencintai

Ilustrasi, pasangan yang saling mencintai secara mendalam. Magnific/ magnific.

 
JawaPos.com - Jika Anda saat ini merasa bahwa hubungan atau pernikahan Anda membutuhkan bantuan, coba ingat lagi apa yang diucapkan oleh pasangan Anda.

Sebab, beberapa frasa sederhana sadar atau tidak biasa diucapkan oleh pasangan yang saling mencintai secara mendalam dalam percakapan sehari-hari.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (14/8), berikut ini lima frasa sederhana yang sering diucapkan oleh pasangan yang saling mencintai secara mendalam setiap harinya.
 
Baca Juga: 10 Frasa yang Sering Diucapkan Orang dengan Kondisi Mental dan Emosional yang Tidak Stabil

1. 'Aku Mengerti Maksudmu' atau 'Aku Mendengar dan Memahamimu'

Frasa sederhana ini seolah menjadi hadiah yang sangat berharga bagi pasangan Anda, karena setiap individu mempunyai kebutuhan untuk didengar.

Contohnya, ketika istri berkata, 'Aku sangat stres dan lelah. Aku sudah muak harus selalu mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian'.

Jawablah dengan frasa ini, 'Aku mengerti maksudmu'.

Saat secara sadar memilih mendengarkan pasangan dengan sungguh-sungguh, maka Anda akan mampu menangkap apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pasangan Anda.

Cara terbaik untuk melakukannya ialah dengan menahan keinginan untuk menyampaikan pendapat atau meluruskan sesuatu.
 
Sebaliknya, diam dan dengarkanlah.

2. 'Jadi, Maksudmu Adalah...'

Setelah didengarkan, perlu juga untuk diakui perasaan, pemikiran, dan keyakinannya.

Dengan kata lain, penting untuk saling memahami dan menghargai.

Ulangi kembali apa yang baru saja dikatakan oleh pasangan Anda.

Jika menggunakan contoh sebelumnya, Anda bisa mengatakan, 'Jadi, maksudmu adalah kamu merasa stres, lelah, dan merasa seolah-olah semua pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawabmu seorang'.

Frasa sederhana tersebut secara tidak langsung menunjukkan kepada pasangan bahwa Anda adalah sosok yang dapat dipercaya.

3. 'Kamu Benar'

Frasa sederhana ini sulit diucapkan karena membuat seseorang kehilangan posisi atau kalah dalam menghadapi pasangannya.

Tapi, kenyataannya justru sebaliknya.

Saat Anda mengakui bahwa pasangan 'benar', ini akan melunakkan sikap defensif-nya dan membuka jalan bagi komunikasi yang sesungguhnya dengan Anda.

Menggunakan contoh yang tadi, Anda bisa mengatakan, 'Kamu benar', meski Anda sama sekali tidak sependapat dengannya.

4. 'Maafkan Aku'

Frasa lain yang sulit diucapkan, namun penting untuk menjaga hubungan atau pernikahan tetap berada di jalur yang tepat.

Bahkan penelitian menunjukkan, orang yang menerima permintaan maaf dari pasangannya cenderung lebih bersedia memaafkan.

Jadi, meski Anda merasa 100 persen benar dan perasaan pasangan bukanlah kesalahan Anda, namun mengakui dan meminta maaf atas perasaannya dapat membawa dampak penyembuhan yang besar bagi hubungan Anda berdua.

Menggunakan contoh pertama, Anda cukup katakan, 'Maafkan Aku jika Kamu merasa seperti itu'.

5. 'Apa yang Bisa Aku Lakukan untuk Membantu?'

Setelah mendengarkan, memvalidasi, dan meminta maaf, selanjutnya adalah bertindak dengan mengucapkan frasa sederhana ini.

Lalu, diamlah dan dengarkan, dengarkan, dan dengarkan!.

Berikan perhatian penuh kepada pasangan.

Mungkin Anda perlu mengulangi frasa ini untuk membuat pasangan menjadi tenang, merasa didengarkan, dan yakin bahwa Anda benar-benar ingin memperbaiki situasi serta memupuk cinta mendalam diantara kalian berdua.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Mau Mendapatkan Cinta Sembarangan! 3 Zodiak yang Memasang Standar Tinggi Saat Mencari Pasangan - Image
Zodiak

Tak Mau Mendapatkan Cinta Sembarangan! 3 Zodiak yang Memasang Standar Tinggi Saat Mencari Pasangan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02.45 WIB

Dianggap Paling Bucin! 4 Zodiak yang Paling Totalitas Saat Jatuh Cinta - Image
Zodiak

Dianggap Paling Bucin! 4 Zodiak yang Paling Totalitas Saat Jatuh Cinta

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02.15 WIB

9 Kebiasaan Sehari-hari Pria yang Tidak Menghormati Pasangannya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Kebiasaan Sehari-hari Pria yang Tidak Menghormati Pasangannya Menurut Psikologi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore