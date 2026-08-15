Kabar Duka Saddil Ramdani, Rumah Orang Tua Hangus Terbakar

Pemain Persib Bandung, Saddil Ramdani, mendapat musibah ketika rumah orang tuanya terbakar. (Instagram/@saddilramdanii)
JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti salah satu bintang Persib Bandung, Saddil Ramdani. Rumah orang tuanya yang berada di Desa Barangka, Kecamatan Barang, Kabupaten Muna Barat, hangus terbakar pada Jumat (14/8).
Musibah itu terjadi ketika Saddil sedang dalam perjalanan menuju Bali untuk bergabung dengan skuad Persib Bandung yang sedang menjalani pemusatan latihan (TC). Sebelumnya, ia baru saja menyelesaikan tugas negara bersama Timnas Indonesia.
Saddil mengaku sampai saat ini masih menunggu informasi lanjutan terkait musibah yang menimpa rumah orang tuanya. Eks pemain Sabah FC itu berharap kedua orang tuanya diberikan keselamatan, meski rumahnya ludes dilahap si jago merah.
"Rumah bapak kebakaran, habis semua dalamnya. Tapi saya belum tahu lebih lanjut bapak bagaimana, semoga mereka baik-baik saja. Saya lagi konfirmasi bagaimana keadaan semuanya soalnya saya arah gabung latihan di Bali sekarang," kata Saddil, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (15/8/2026).
Saddil pun meminta doa dari seluruh pihak agar keluarganya diberi keselamatan dari musibah tersebut. Ia berharap mendapat titik terang terkait kabar dari keluarganya yang berada di Muna, Sulawesi Tenggara.
“Saya minta doa dari semua semoga semuanya membaik,” tutur Saddil.
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Sementara, Saddil kini tengah menjalani persiapannya bersama Persib Bandung dalam TC di Bali. Dalam rangkaiannya, skuad Pangeran Biru juga akan ambil bagian di turnamen pramusim bertajuk Dewata Challenge Series 2026 dengan menghadapi Bali United dan Sabah FC.
Saddil turut meminta doa kepada seluruh penggemar Persib Bandung agar para pemain dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin jelang kompetisi musim depan. Apalagi, Pangeran Biru dihadapkan dengan agenda padat yakni mengikuti Super League, League Cup, AFC Champions League Two, dan ASEAN Club Championship.
"Minta doanya juga untuk Saddil dan tim yang sedang persiapan menatap Liga 1 juga kompetisi AFC dan ACC [ASEAN Club Championship]," pungkas Saddil.
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