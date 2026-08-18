Detik-Detik Terakhir Hayden Panettiere Sebelum Meninggal, Polisi Selidiki Dugaan Overdosis

JawaPos.com - Aktris Hayden Panettiere meninggal dunia di usia 36 tahun setelah ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di sebuah kediaman di Greenville, South Carolina, Amerika Serikat, Minggu (16/8) waktu setempat.

Petugas kepolisian dan tim layanan medis darurat tiba di lokasi setelah menerima laporan tentang adanya seorang perempuan yang tidak sadarkan diri sekitar pukul 13.51 waktu setempat. Perempuan tersebut kemudian diketahui merupakan Hayden Panettiere.

Informasi mengenai kondisi terakhir bintang Heroes, Nashville, dan Scream itu terungkap setelah rekaman komunikasi petugas saat menangani kejadian tersebut diperoleh media.

Dalam rekaman tersebut, petugas terdengar membicarakan kemungkinan overdosis serta serangan jantung. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa overdosis menjadi penyebab kematian Panettiere.

Departemen Kepolisian Greenville bersama Kantor Koroner Kabupaten Greenville masih melakukan penyelidikan. Polisi juga menegaskan bahwa penyelidikan awal tidak menemukan indikasi tindak kejahatan maupun kondisi mencurigakan di lokasi kejadian.

Seorang kenalan Panettiere diketahui menjadi pihak yang menghubungi layanan darurat melalui panggilan 911.

Kantor Koroner Kabupaten Greenville kemudian memberikan informasi lebih lanjut mengenai kondisi Panettiere ketika petugas tiba. Ia disebut mengalami henti jantung dan langsung mendapatkan tindakan resusitasi jantung tingkat lanjut dari tim medis.

Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Panettiere kemudian dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 14.32 waktu setempat.