Pasang-surut Kehidupan Hayden Panettiere di Hollywood, hingga Meninggal di Usia Muda

JawaPos.com - Kabar duka datang dari industri hiburan Hollywood. Aktris Hayden Panettiere, yang dikenal luas lewat serial Heroes dan Nashville, meninggal dunia di usia muda, 36 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan pihak keluarga melalui ayahnya, Skip Panettiere.

"Dengan kesedihan yang mendalam kami menyampaikan kabar duka atas meninggalnya Hayden tercinta kam," kata Skip Panettiere dilansir dari BBC.

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, keluarga menggambarkan Hayden sebagai sosok luar biasa yang membawa cinta dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya maupun jutaan penonton yang mengikuti perjalanan kariernya di layar kaca. Keluarga juga meminta privasi untuk melewati masa duka tersebut.

Hingga kini, penyebab kematian Hayden Panettiere belum diungkapkan. Laporan Reuters menyebut keadaan kematiannya masih dalam penyelidikan. Karena itu, informasi mengenai penyebab meninggalnya sang aktris belum dapat dipastikan.

Nama Hayden Panettiere melejit setelah dia memerankan Claire Bennet dalam serial fiksi ilmiah Heroes. Karakter pemandu sorak dengan kemampuan regenerasi tersebut menjadi salah satu peran yang paling melekat dengan dirinya dan membuat Hayden dikenal luas di berbagai negara.

Kesuksesan itu berlanjut ketika Hayden membintangi serial drama musikal Nashville. Ia memerankan Juliette Barnes, penyanyi country muda yang tengah berusaha membangun karier di tengah berbagai persoalan kehidupan. Peran tersebut membuatnya dua kali mendapatkan nominasi Golden Globe untuk kategori aktris pendukung terbaik.

Namun, perjalanan Hayden di dunia akting sebenarnya telah dimulai jauh sebelum ia dikenal sebagai bintang Heroes. Ia memulai karier sejak masih kecil dan pernah tampil dalam sinetron Amerika One Life to Live. Hayden juga mengisi suara Dot dalam film animasi Pixar A Bug's Life.

Pada 2000, namanya semakin diperhitungkan setelah tampil dalam film olahraga Remember the Titans bersama Denzel Washington. Setelah itu, dia membintangi sejumlah film dan serial populer, termasuk franchise Scream, I Love You, Beth Cooper, hingga proyek video game Until Dawn.