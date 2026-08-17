Aktris Hayden Panettiere Meninggal di Usia 36 Tahun

JawaPos.com - Aktris Hollywood, Hayden Panettiere, meninggal dunia di usia 36 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sesama artis, hingga para penggemar yang selama ini mengenal kiprahnya melalui berbagai film dan serial televisi populer.

Sejumlah rekan Hayden Panettiere menyampaikan duka sekaligus memberikan penghormatan setelah kabar kepergiannya beredar. Aktris Viola Davis, yang pernah beradu akting dengan Hayden dalam film Custody, mengenang sosoknya sebagai aktris berbakat yang memiliki kemampuan luar biasa dalam memerankan karakter.

"Betapa menakjubkan bakatmu... Sangat berbakat," ujar Viola Davis dilansir dari BBC.

Duka juga dirasakan Bethany Joy Lenz. Ia telah mengenal Hayden sejak masih menjadi aktris cilik dan menggambarkan mendiang sebagai anak yang cerdas, penuh energi, serta memiliki kepekaan luar biasa dalam memahami karakter dan emosi manusia.

Menurut Bethany Joy Lenz, kemampuan Hayden dalam mendalami emosi dan karakter sudah terlihat sejak usia muda. Bakat tersebut kemudian mengantarkannya menjadi salah satu aktris yang cukup dikenal di industri hiburan Hollywood.

"Dia hafal dialognya sendiri dan dialog orang lain. Kecerdasannya sungguh menakjubkan," kenangnya.

Ucapan belasungkawa turut disampaikan sejumlah selebritas lain, di antaranya Selma Blair, JoJo, Melissa Barrera, dan David Arquette. Organisasi SAG-AFTRA juga menyampaikan penghormatan atas kepergian Hayden Panettiere.

Hayden Panettiere memulai perjalanan kariernya sebagai aktris cilik sebelum namanya semakin dikenal luas melalui sejumlah proyek besar. Ia kemudian meraih popularitas internasional berkat perannya sebagai Claire Bennet dalam serial Heroes.