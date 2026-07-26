Rilis Karya Less than a Lover, Jennie BLACKPINK Capai Puncak Tangga Lagu YouTube dan iTunes di Seluruh Dunia

JawaPos.com – Punya segudang karya, Jennie anggota girlgrup Korea BLACKPINK berhasil menempati puncak tangga lagu di seluruh dunia dengan Less than a Lover.

Dilansir dari Soompi, Minggu (26/7), memiliki suara emas, tak heran jika ia mampu meraih posisi tersebut dengan cepat.

Pesonanya yang luar biasa sebagai idol, juga membuat popularitasnya di dunia musik selalu menjadi perhatian.

Tepatnya pada 24 Juli pukul 1 siang KST, Jennie secara resmi merilis single terbarunya Less than a Lover, beserta video musiknya.

Kemudian pada pukul 1:30 siang KST tanggal 25 Juli, karya itu telah mencapai peringkat No. 1 di tangga lagu iTunes Top Songs di 27 wilayah berbeda di seluruh dunia, termasuk Filipina, Indonesia, dan Brasil.

Sedangkan menurut agensi Jennie, OA Entertainment, ini adalah jumlah wilayah terbanyak yang pernah dicapai oleh lagu solo K-pop rilisan tahun 2026.

Kabarnya, Less than a Lover juga mencapai peringkat No. 1 di daftar Video Musik Trending Teratas YouTube di seluruh dunia.

Lagu tersebut juga berhasil berada di puncak daftar video trending YouTube di Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Menariknya, di Tiongkok, Less than a Lover mencapai peringkat No. 1 di tangga lagu tiga platform berbeda yaitu QQ Music, NetEase Cloud Music, dan KuGou Music.