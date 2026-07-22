Jennie BLACKPINK Bikin Penasaran, Pria Misterius di Video Teaser Resmi Diungkap

jennie (x @aboutmusicyt)
JawaPos.com – Pria misterius yang mencuri perhatian dalam video teaser lagu terbaru Jennie akhirnya terungkap.
Sosok tersebut menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial setelah kemunculannya bersama member BLACKPINK itu memicu berbagai spekulasi dari para penggemar.
Dilansir dari The Chosun, sejak teaser dirilis, banyak penggemar berusaha menebak identitas pria yang tampil mendampingi Jennie dalam beberapa adegan.
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Kehadirannya yang singkat namun mencolok membuat berbagai teori bermunculan, mulai dari dugaan aktor terkenal hingga model internasional.
Laporan terbaru mengungkap bahwa pria tersebut merupakan seorang model asal Korea yang dipilih untuk mendukung konsep visual dalam proyek musik terbaru Jennie.
Pemilihannya disebut sesuai dengan nuansa artistik yang ingin ditampilkan dalam teaser tersebut.
Meski identitasnya kini telah diketahui, perhatian publik tetap tertuju pada chemistry yang diperlihatkan keduanya di dalam video.
Banyak penggemar memuji sinematografi dan konsep teaser yang dinilai berhasil membangun rasa penasaran menjelang perilisan karya terbaru sang idol.
Teaser ini sekaligus memperkuat ekspektasi terhadap comeback Jennie, yang terus menjadi salah satu rilisan K-pop paling dinantikan.
Setiap materi promosi yang dirilis sukses mencuri perhatian dan memicu diskusi luas di kalangan penggemar global.
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