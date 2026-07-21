Jennie BLACKPINK Comeback Solo Lewat Single 'Less than a LOVER'

JawaPos.com – Jennie BLACKPINK membuat antusiasme penggemar memanas dengan mengumumkan karya solo terbarunya.

Pada 20 Juli, ia merilis teaser pertama untuk single "Less than a LOVER", lagu yang sebelumnya sempat ia bocorkan saat tampil di berbagai festival musik solo.

Dilansir dari soompi, teaser yang dibagikan menghadirkan nuansa sinematik dengan visual artistik yang langsung mencuri perhatian.

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Tak hanya memberikan gambaran mengenai konsep lagu, materi promosi tersebut juga menegaskan bahwa proyek ini merupakan karya yang sangat personal bagi Jennie.

Dalam teaser tersebut, tertulis bahwa "Less than a LOVER" disutradarai, ditulis, sekaligus digubah oleh Jennie sendiri.

Keterangan tersebut menunjukkan keterlibatan penuh sang penyanyi dalam proses kreatif, mulai dari pengembangan konsep hingga penciptaan musik.

Potongan lagu ini sebelumnya telah beberapa kali diperdengarkan saat Jennie menjalani penampilan solo di berbagai festival.

Cuplikan tersebut sukses membangkitkan rasa penasaran penggemar, yang kini akhirnya mendapatkan konfirmasi mengenai judul resmi sekaligus dimulainya promosi lagu baru tersebut.

Meski tanggal perilisan lengkap dan detail lainnya masih dirahasiakan, teaser perdana ini menjadi sinyal bahwa comeback solo Jennie sudah semakin dekat.