Aruma Siap Membuka Fase Baru Bermusik Usai Lulus Magna Cum Laude dari ITB

JawaPos.com - Aruma diketahui sudah lulus dari ITB dengan predikat Magna Cum Laude. Setelah melewati sejumlah pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, penyanyi sekaligus penulis lagu itu kini bersiap untuk memasuki fase baru dalam perjalanannya bermusik.

Musisi yang bernaung di bawah Sony Music Entertainment Indonesia ingin menghadirkan karya-karya yang tidak hanya mudah dinikmati, tetapi juga mampu membangun kedekatan emosional yang lebih mendalam dengan para pendengarnya.

Bagi penyanyi bernama lengkap Nidewi Aruman, fase baru saat ini menjadi ruang untuk menunjukkan bagaimana identitas musikalnya bisa terus berkembang. Hal ini seiring pengalaman yang ia peroleh melalui peluncuran album perdana maupun berbagai kolaborasi yang telah dijalaninya.

Sejak merilis single debut "Muak" pada 2022 silam, nama Aruma mulai dikenal luas di industri musik Indonesia. Lagu tersebut mengantarkannya meraih penghargaan sebagai Penyanyi Pendatang Baru Terbaik di ajang pemberian penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2023.

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Setelah itu, Aruma terus melahirkan sejumlah karya seperti "Ekspektasi", "Hilang Kendali", "Bertumbuh", "Berbunga", "Berbunga-bunga Sendiri", hingga "Cendana".

Perjalanan bermusik wanita kelahiran 3 September 2003 ini juga membawanya berkolaborasi dengan sejumlah musisi, termasuk Raim Laode melalui lagu "Ekspektasi" dan grup asal Filipina, SB19, dalam lagu "MAPA" versi Indonesia. Berbagai pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses kreatif yang membentuk arah baru perjalanan musiknya.

“Buat aku, makna lembaran baru adalah keberanian untuk terus bereksplorasi dan mencari apa yang benar-benar ingin aku sampaikan lewat karya. Kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya kita cari kalau nggak pernah mencoba,” ungkap Aruma.

Baginya yang paling penting adalah percaya setiap fase, baik secara personal maupun musikal, sebagai bagian dari perjalanan yang dapat dinikmati dan tidak akan pernah ia sesali.