Timbulkan Kontroversi, Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat Resmi Dihapus

JawaPos.com - Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat telah menimbulkan kontroversi di masyarakat karena lagu tersebut dianggap merendahkan harkat dan martabat, bahkan dinilai menghinakan perempuan.

Gara-gara lagu yang berawal dari tulisan puisi dan kemudian dijadikan lirik lagu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau kerap disapa Om Zein selaku pencipta lagu, terancam bakal dikenakan sanksi administratif oleh Kemendagri.

Setelah lagunya menuai kontroversi di masyarakat dan sang bupati terancam dijatuhi sanksi, Om Zein memastikan lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat sudah dihapus dari berbagai platform media sosial.

"Sudah, semua sudah di take down di TikTok, di Instagram, dan di Facebook," kata Om Zein dalam video di kanal YouTube Dedi Mulyadi Channel.

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Om Zein menaruh harapan besar siapa pun yang masih mengunggah lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat untuk turut menghapus dari akun media sosialnya.

"Kalau masih beredar tolong dihentikan karena sudah saya hapus," ungkapnya.

Om Zein mengaku, ke depannya, dirinya akan lebih berhati-hati dalam menulis dan memilih diksi ketika membuat suatu karya. Baik dalam bentuk puisi ataupun lirik lagu.