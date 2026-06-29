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Senin, 29 Juni 2026 | 17.01 WIB

Gagal Antarkan Korsel ke-32 Besar Piala Dunia 2026, Hong Myung-bo Resmi Mengundurkan Diri

Korea Selatan tersingkir di Piala Dunia 2026 dan wajah pelatih Hong Myung-bo di-blur saat siaran TV KBS. (KBS) - Image

Korea Selatan tersingkir di Piala Dunia 2026 dan wajah pelatih Hong Myung-bo di-blur saat siaran TV KBS. (KBS)

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Korea Selatan, Hong Myung-bo resmi mengundurkan diri pada Minggu (28/6) sehari setelah dipastikan gagal membawa tim berjuluk Taeguk Warriors itu lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026.

"Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para penggemar dan pendukung sepak bola Korea Selatan. Hari ini saya mengundurkan diri dari tim nasional sepakbola," kata Hong Myung-bo seperti dikutip Yonhap News Agency.

Pelatih berusia 57 tahun itu menjalani periode keduanya sebagai pelatih Korea Selatan. Namun, dia kembali gagal membawa tim melangkah jauh di Piala Dunia, mengulangi kekecewaan yang juga dialaminya pada edisi 2014.

"Selama dua tahun terakhir saya selalu mengajukan pertanyaan yang sama setiap kali harus mengambil keputusan penting, memilih pemain, atau mempersiapkan sesi latihan dan pertandingan: apakah ini pilihan yang tepat untuk sepak bola Korea?" Ujar Hong

Korea Selatan sejatinya diunggulkan untuk lolos dari Grup A yang dihuni tuan rumah Meksiko, Afrika Selatan, dan Republik Ceko. Namun, Son Heung-min dan kawan-kawan justru menelan kekalahan 0-1 dari Afrika Selatan serta Meksiko.

Satu-satunya kemenangan Korea Selatan diraih saat mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Hasil tersebut membuat mereka hanya mengoleksi tiga poin dan berharap lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.

Harapan itu pupus setelah hasil pertandingan di grup lain tidak berpihak kepada Korea Selatan. Sehari kemudian, Hong Myung-bo memutuskan mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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