Gagal Antarkan Korsel ke-32 Besar Piala Dunia 2026, Hong Myung-bo Resmi Mengundurkan Diri

Korea Selatan tersingkir di Piala Dunia 2026 dan wajah pelatih Hong Myung-bo di-blur saat siaran TV KBS. (KBS)
JawaPos.com - Pelatih tim nasional Korea Selatan, Hong Myung-bo resmi mengundurkan diri pada Minggu (28/6) sehari setelah dipastikan gagal membawa tim berjuluk Taeguk Warriors itu lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026.
"Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para penggemar dan pendukung sepak bola Korea Selatan. Hari ini saya mengundurkan diri dari tim nasional sepakbola," kata Hong Myung-bo seperti dikutip Yonhap News Agency.
Pelatih berusia 57 tahun itu menjalani periode keduanya sebagai pelatih Korea Selatan. Namun, dia kembali gagal membawa tim melangkah jauh di Piala Dunia, mengulangi kekecewaan yang juga dialaminya pada edisi 2014.
"Selama dua tahun terakhir saya selalu mengajukan pertanyaan yang sama setiap kali harus mengambil keputusan penting, memilih pemain, atau mempersiapkan sesi latihan dan pertandingan: apakah ini pilihan yang tepat untuk sepak bola Korea?" Ujar Hong
Korea Selatan sejatinya diunggulkan untuk lolos dari Grup A yang dihuni tuan rumah Meksiko, Afrika Selatan, dan Republik Ceko. Namun, Son Heung-min dan kawan-kawan justru menelan kekalahan 0-1 dari Afrika Selatan serta Meksiko.
Satu-satunya kemenangan Korea Selatan diraih saat mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Hasil tersebut membuat mereka hanya mengoleksi tiga poin dan berharap lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.
Baca Juga:Wonderkid Australia Lucas Herrington Abaikan Rumor Barcelona dan Liverpool, Tegaskan Fokus di Piala Dunia 2026
Harapan itu pupus setelah hasil pertandingan di grup lain tidak berpihak kepada Korea Selatan. Sehari kemudian, Hong Myung-bo memutuskan mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional. (*)
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!