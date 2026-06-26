Berperan jadi CEO, Park Eun Bin Ceritakan Tentang Karakter dalam Drama Barunya Spooky In Love

Park Eun Bin. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Akting dari aktris cantik asal Korea Park Eun Bin makin ditunggu dalam drama mendatang yang tayang perdana pada 18 Juli pukul 21.10 KST, Spooky in Love .
Dikutip dari Soompi, Jum’at (26/6), bergenre romantis okultisme, drama ini menceritakan tentang hubungan kacau antara seorang pewaris hotel dimana ia bisa melihat hantu dan seorang jaksa penuntut namun takut akan hantu.
Kini Park Eun Bin memerankan Cheon Yeo Ri, seorang CEO hotel yang cantik, kaya, dan berbakat, tetapi menyimpan rahasia.
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Ia bercerita tentang Cheon Yeo Ri, “Kesenjangan antara citranya sebagai CEO hotel dan sisi yang harus ia sembunyikan dari orang lain terasa menarik.”
Sang aktris merasa tertarik pada bagaimana mencoba dengan caranya sendiri, untuk mengatasi situasi di mana ia tidak dapat menjalani kehidupan biasa meskipun menginginkannya.
Saat memerankan karakter tersebut, ia fokus menyoroti kesenjangan antara kesalahpahaman tentang Cheon Yeo Ri dan kepribadiannya yang sebenarnya.
Ia menjelaskan, “Di bagian awal, saya mencoba menunjukkan citra yang sempurna, tetapi di saat-saat pribadinya, ia mencoba menangkap sisi yang lebih manusiawi dan tidak sempurna.”
Mengenai sarung tangan khas Cheon Yeo Ri, Park Eun Bin mengatakan ia memperhatikan agar aksesoris tersebut menyatu secara alami dengan segala hal.
Lalu ia menambahkan, “Saya menggabungkan gaya sambil tetap menjadikan pemakaian sarung tangan sebagai elemen umum.”
Park Eun Bin menunjuk pada perubahan karakter sebagai poin penting yang dapat disaksikan, dengan mengatakan, “Saya berharap penonton menikmati perubahan setiap karakter saat mereka berbenturan dan bertemu satu sama lain.”
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