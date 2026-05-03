Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Senin, 4 Mei 2026 | 06.26 WIB

Pemeran Drama Baru Spooky In Love Jalani Pembacaan Naskah, Ada Park Eun Bin, Yang Se Jong, dan Ong Seong Wu

Park Eun Bin, Yang Se Jong, dan Ong Seong Wu. Sumber foto: Soompi - Image

Park Eun Bin, Yang Se Jong, dan Ong Seong Wu. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Spooky in Love, drama Korea yang diperankan Ong Seong Wu telah membagikan cuplikan sesi pembacaan naskah pertamanya.

Dilansir dari Soompi, Minggu (3/5), tim produksi merilis foto-foto dari pembacaan naskah, yang mempertemukan Park Eun Bin, Yang Se Jong, dan Ong Seong Wu

Turut hadir juga sutradara Lee Min Soo dan penulis Choi Jung Mi, ada Park Eun Bin berkomentar, “Saya akan melakukan yang terbaik untuk drama ini.”

Spooky in Love menjadi drama romantis okultisme investigatif tentang seorang pewaris hotel yang dapat melihat hantu serta  jaksa penuntut  yang bekerja sama dengannya

Pertama, Park Eun Bin memerankan Cheon Yeo Ri, pewaris grup hotel mewah terkemuka di negara itu.

Ternyata  ia hidup terisolasi dari dunia karena dapat melihat hantu, Park Eun Bin menyampaikan emosi karakter tersebut melalui tatapan mata dan suara yang penuh kesedihan.

Serunya, Yang Se Jong memerankan Ma Gang Wook, seorang jaksa yang menjunjung keadilan, ia menggambarkan sifat Gang Wook yang dapat diandalkan saat bertemu Cheon Yeo Ri

Ada idol serta aktor Ong Seong Wu memerankan Kang Min Hwan, CEO CL Raymond Hotel, yang menyembunyikan ambisi di balik wajah lembutnya.

Ia memberikan senyum hangat kepada sahabatnya, Cheon Yeo Ri, tetapi dengan cepat mengubah sikapnya saat berurusan dengan orang lain, mengisyaratkan identitas aslinya.

Terlihat aktor secara bertahap membangun chemistry, mereka berbagai cerita yang melibatkan orang mati dan hubungan antara Cheon Yeo Ri dan Ma Gang Wook terungkap.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Gabung dengan Park Eun Bin dan Yang Se Jong, Ong Seong Wu akan Main di Drama Romantis Okultisme ‘Spellbound’ - Image
Entertainment

Gabung dengan Park Eun Bin dan Yang Se Jong, Ong Seong Wu akan Main di Drama Romantis Okultisme ‘Spellbound’

Minggu, 26 April 2026 | 04.00 WIB

Siap-siap, Park Eun Bin dan Yang Se Jong dikonfirmasi akan Beradu Akting di Drama Remake Spellbound - Image
Music & Movie

Siap-siap, Park Eun Bin dan Yang Se Jong dikonfirmasi akan Beradu Akting di Drama Remake Spellbound

Jumat, 28 November 2025 | 16.34 WIB

Kontrak Diperpanjang, Ong Seong Wu Siap Lanjutkan Karir dengan Fantagio  - Image
Infotainment

Kontrak Diperpanjang, Ong Seong Wu Siap Lanjutkan Karir dengan Fantagio 

Selasa, 10 Februari 2026 | 16.33 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore