Pemeran Drama Baru Spooky In Love Jalani Pembacaan Naskah, Ada Park Eun Bin, Yang Se Jong, dan Ong Seong Wu

JawaPos.com - Spooky in Love, drama Korea yang diperankan Ong Seong Wu telah membagikan cuplikan sesi pembacaan naskah pertamanya.

Dilansir dari Soompi, Minggu (3/5), tim produksi merilis foto-foto dari pembacaan naskah, yang mempertemukan Park Eun Bin, Yang Se Jong, dan Ong Seong Wu

Turut hadir juga sutradara Lee Min Soo dan penulis Choi Jung Mi, ada Park Eun Bin berkomentar, “Saya akan melakukan yang terbaik untuk drama ini.”

Spooky in Love menjadi drama romantis okultisme investigatif tentang seorang pewaris hotel yang dapat melihat hantu serta jaksa penuntut yang bekerja sama dengannya

Pertama, Park Eun Bin memerankan Cheon Yeo Ri, pewaris grup hotel mewah terkemuka di negara itu.

Ternyata ia hidup terisolasi dari dunia karena dapat melihat hantu, Park Eun Bin menyampaikan emosi karakter tersebut melalui tatapan mata dan suara yang penuh kesedihan.

Serunya, Yang Se Jong memerankan Ma Gang Wook, seorang jaksa yang menjunjung keadilan, ia menggambarkan sifat Gang Wook yang dapat diandalkan saat bertemu Cheon Yeo Ri

Ada idol serta aktor Ong Seong Wu memerankan Kang Min Hwan, CEO CL Raymond Hotel, yang menyembunyikan ambisi di balik wajah lembutnya.

Ia memberikan senyum hangat kepada sahabatnya, Cheon Yeo Ri, tetapi dengan cepat mengubah sikapnya saat berurusan dengan orang lain, mengisyaratkan identitas aslinya.