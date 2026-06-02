Bagikan Teaser, Park Eun Bin Tunjukkan Kehebatan Aktingnya di Drama Baru Spooky In Love

JawaPos.com – Bertajuk Spooky in Love, drama milik tvN yang diperankan Park Eun Bin telah merilis video teaser pertamanya.

Dilansir dari Soompi, Senin (1/6), drama romantis ini menyoroti bagaimana seorang pewaris hotel yang dapat melihat hantu, dimana ia bekerjasama dengan seorang jaksa penuntut.

Tentunya penggemar tak sabar menantikan akting hebat dari aktris yang pernah berperan di drama Extraordinary Attorney Woo itu.

Drama ini di remake dari film tahun 2011 Spellbound, dimana terlihat dalam teaser, sosok Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin) membuka pintu yang tertutup rapat dan berjalan menyusuri lorong.

Saat Cheon Yeo Ri berjalan, siluet tangan tak dikenal yang samar muncul di balik jendela rumah besar itu seiring dengan langkah kakinya.

Menariknya, saat Cheon Yeo Ri memasuki kantor, banyak bayangan menempel di pintu. Gumaman dan ketukan yang tak jelas semakin intens, menambah rasa takut.

Bayangan-bayangan itu menghilang dalam sekejap saat Cheon Yeo Ri mengenakan sarung tangan yang ada di atas meja, cahaya terang pun menerangi kantor.

Terlihat juga Cheon Yeo Ri tersenyum puas, mengisyaratkan identitas bayangan-bayangan yang mengikutinya.

Cheon Yeo Ri berkata, “Jika kau memegang tanganku, kau juga akan melihatnya, nasib mengerikan ini hanya terlihat oleh mataku.”