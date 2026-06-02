Bagikan Teaser, Park Eun Bin Tunjukkan Kehebatan Aktingnya di Drama Baru Spooky In Love

Park Eun Bin. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Bertajuk Spooky in Love, drama milik tvN yang diperankan Park Eun Bin telah merilis video teaser pertamanya.
Dilansir dari Soompi, Senin (1/6), drama romantis ini menyoroti bagaimana seorang pewaris hotel yang dapat melihat hantu, dimana ia bekerjasama dengan seorang jaksa penuntut.
Tentunya penggemar tak sabar menantikan akting hebat dari aktris yang pernah berperan di drama Extraordinary Attorney Woo itu.
Drama ini di remake dari film tahun 2011 Spellbound, dimana terlihat dalam teaser, sosok Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin) membuka pintu yang tertutup rapat dan berjalan menyusuri lorong.
Saat Cheon Yeo Ri berjalan, siluet tangan tak dikenal yang samar muncul di balik jendela rumah besar itu seiring dengan langkah kakinya.
Menariknya, saat Cheon Yeo Ri memasuki kantor, banyak bayangan menempel di pintu. Gumaman dan ketukan yang tak jelas semakin intens, menambah rasa takut.
Bayangan-bayangan itu menghilang dalam sekejap saat Cheon Yeo Ri mengenakan sarung tangan yang ada di atas meja, cahaya terang pun menerangi kantor.
Terlihat juga Cheon Yeo Ri tersenyum puas, mengisyaratkan identitas bayangan-bayangan yang mengikutinya.
Cheon Yeo Ri berkata, “Jika kau memegang tanganku, kau juga akan melihatnya, nasib mengerikan ini hanya terlihat oleh mataku.”
Spooky in Love akan tayang perdana pada 18 Juli pukul 21.10 KST, jadi bagaimana apa kamu tak sabar menantikannya.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa