Dalam Drama Spooky In Love, Ong Seong Wu jadi CEO Hotel Misterius

JawaPos.com – Tahukah kamu, Ong Seong Wu Wanna One akan berperan di drama Korea milik tvN bertajuk Spooky in Love.

Dilansir dari Soompi, Kamis (11/6), telah mengungkap cuplikan pertama Ong Seong Wu dalam perannya, penggemar menjadi makin penasaran.

Drama ini diremake dari film tahun 2011 Spellbound, menceritakan tentang kerja sama yang kacau antara Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin) dan Ma Gang Wook .

Perempuan tersebut adalah seorang pewaris hotel yang dapat melihat hantu, dan Ma Gang Wook (Yang Se Jong), jaksa yang bersemangat namun takut pada hantu.

Telah ditunggu, Ong Seong Wu berperan sebagai Kang Min Hwan, CEO CL Raymond Hotel yang mengejar ambisi gelapnya yang tersembunyi di balik wajah sopan.

Memiliki pikiran tajam dan penampilan menarik, ia adalah pewaris CL yaitu sebuah grup hotel, resor, dimana ia menjabat sebagai CEO yang menjalankan anak perusahaan CL Raymond Hotel.

Sebagai sosok yang cakap serta eksekusi pekerjaan efisien, ia mendapatkan kepercayaan yang besar, termasuk sahabat dekatnya Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin).

Tim produksi mengungkap, “Kang Min Hwan menggunakan kepercayaan orang-orang yang mengikutinya setiap kali ia membutuhkannya.”

Penonton akan melihat sisi gelap Kang Min Hwan yang tak terduga akan dihidupkan melalui penampilan kuat Ong Seong Wu.