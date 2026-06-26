Nam Joo Hyuk, Roh Yoon Seo, dan Cho Seung Woo Terlihat Menawan dalam Poster Serial The East Palace

Nam Joo Hyuk, Roh Yoon Seo, dan Cho Seung Woo. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Sayang untuk dilewatkan, serial Korea Netflix The East Palace merilis poster karakter yang menampilkan Nam Joo Hyuk, Roh Yoon Seo, dan Cho Seung Woo.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (26/6), serial seru ini tentang Gu Cheon (Nam Joo Hyuk), yang dapat menjelajahi dunia hantu, dan Saeng Gang (Roh Yoon Seo), seorang dayang istana dengan kemampuan mendengar hantu.
Makin seru ceritanya, akan hadir saat mereka dipanggil oleh Raja (Cho Seung Woo) untuk mengungkap rahasia istana terkutuk tersebut.
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Akan dirilis pada 17 Juli, poster karakter Gu Cheon terlihat menarik, yang berkelana ke dunia roh, menunjukkan Nam Joo Hyuk memancarkan karisma kuat.
Menegangkan, ia berdiri di tengah dunia roh yang berlumuran darah, Gu Cheon memegang pedang unik yang ditutupi huruf merah.
Menariknya, perubahan Roh Yoon Seo menjadi Saeng Gang, yang mendengar bisikan roh, makin menimbulkan pertanyaan.
Dengan darah di dahinya, Saeng Gang diperlihatkan mendengarkan suara-suara menyeramkan, membawa Gu Cheon ke dalam misteri istana.
Cho Seung Woo, yang memerankan Raja yang mencari bayangan roh, menciptakan ketegangan dengan kehadirannya yang berat dan mengintimidasi.
Tatapan tajam dan bayangan menutupi satu sisi wajahnya membangkitkan rasa ingin tahu tentang sifat kutukan yang berada di Istana Timur.
Nam Joo Hyuk menyebutkan bahwa ia memprioritaskan kecocokan dengan yang tak terlihat, lalu Roh Yoon Seo mengungkap, “Saya rasa drama ini tidak hanya berhenti pada sekadar drama yang menakutkan atau mencolok.”
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