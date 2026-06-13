Sukses di Dunia Akting, Nam Joo Hyuk Akan Main di Drama The East Palace, Intip Tanggal Tayangnya

JawaPos.com - Siapa yang sudah rindu dengan Nam Joo Hyuk, aktor Korea ini rencananya akan berperan di drama The East Palace.

Dilansir dari laman Soompi, Sabtu (13/6), drama ini mengisahkan Gu Cheon (Nam Joo Hyuk) yang dapat menjelajahi dunia hantu.

Ia pun bertemu Saeng Gang (Roh Yoon Seo), seorang dayang istana dengan kemampuan mendengar hantu, saat mereka dipanggil oleh Raja (Cho Seung Woo) untuk mengungkap rahasia istana terkutuk tersebut.

Disutradarai oleh Choi Jung Gyu dari The Devil Judge dan Children of Nobody, drama ini juga ditulis Kwon So Ra dan Seo Jae Won dari Bulgasal: Immortal Souls.

Gu Cheon terlihat melangkah ke kolam gelap sambil terikat tali, ranting-ranting buah persik yang diikatkan di punggungnya.

Makin menarik, terlihat juga kemerahan di udara menciptakan ketegangan yang aneh dalam poster itu.

Tertulis juga, "Melampaui batas Dunia Nyata menuju Alam Roh," menyoroti dunia menarik yang akan terungkap dalam drama ini.

Setelah proyek-proyeknya di Start-Up, Twenty Five, Twenty One, dan Vigilante, Nam Joo Hyuk akan berperan sebagai Gu Cheon.

Akan ditemani oleh Roh Yoon Seo dari 20th Century Girl dan Crash Course in Romance sebagai dayang istana Saeng Gang yang dapat mendengar hantu, drama ini menarik untuk ditonton.