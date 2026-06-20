Berburu Roh-Roh Pendendam di Istana Terkutuk, Simak Perjuangan Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo dalam Drama Netflix ‘The East Palace’

Pemeran The East Palace. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Telah merilis poster dan trailer baru, drama korea milik Netflix mendatang, The East Palace yang tayang perdana pada 17 Juli menuai perhatian penggemar.
Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (20/6), drama seru ini menyoroti Gu Cheon (Nam Joo Hyuk), yang dapat menjelajahi dunia hantu, dan Saeng Gang (Roh Yoon Seo), seorang dayang istana dengan kemampuan mendengar hantu.
Kemudian mereka dipanggil oleh Raja (Cho Seung Woo) untuk mengungkap rahasia istana terkutuk tersebut.
Memiliki latar belakang istana yang gelap dan suram, Gu Cheon berdiri dengan pedang di tangan, sementara alam hantu misterius terbentang di atasnya, tergambar dalam sebuah poster.
Menariknya, lentera batu runtuh dan tanaman merambat yang melilit mengisyaratkan kutukan kuat menggantung di atas istana.
Kemudian terdapat tulisan menarik, “Antara Dunia Nyata dan Dunia Roh, melintasi batas untuk mengungkap kebenaran.”
Dalam cuplikan menimbulkan pertanyaan mengapa seorang raja yang tidak percaya pada hantu atau takhayul memanggil Gu Cheon, seorang pemburu hantu terkenal.
Saat Gu Cheon merasakan kebencian mendalam yang berlama-lama di Istana Timur, ia sendiri memasuki alam hantu.
Dipenuhi dengan energi gelap berwarna merah darah, latar dunia lain tersebut berfungsi sebagai latar belakang untuk adegan aksi yang intens.
Kemudian terlihat Saeng Gang yang menyimpan rahasia sendiri, bersama dengan Raja dan Ibu Suri (Jang Young Nam) saat mereka menghadapi kejadian misterius.
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