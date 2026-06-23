The East Palace: Ketika Istana Kerajaan Menjadi Sarang Roh Jahat dan Rahasia Mematikan

JawaPos.com - Drama Korea The East Palace siap membawa penonton menyelami sisi lain kehidupan kerajaan yang dipenuhi misteri, kutukan, dan makhluk supranatural.

Menggabungkan nuansa sageuk dengan fantasi gelap, serial original Netflix ini menghadirkan kisah menegangkan yang dibintangi Nam Joo Hyuk, Roh Yoon Seo, dan Cho Seung Woo.

Diselimuti atmosfer mencekam dan intrik politik, The East Palace mengajak penonton menelusuri rahasia yang telah lama terkubur di balik megahnya tembok Istana Timur.

Di tempat yang tampak tenang itu, arwah gentayangan dan kekuatan misterius mulai mengancam takhta kerajaan.

Sinopsis The East Palace

Kisah berpusat pada Gu Cheon, seorang pemburu arwah dengan kemampuan istimewa untuk menghadapi roh-roh jahat yang mengganggu dunia manusia.

Keahliannya membawanya ke Istana Timur setelah serangkaian kejadian ganjil dan kutukan misterius mengguncang kediaman putra mahkota.

Dalam misinya, Gu Cheon tidak berjuang seorang diri. Ia dipertemukan dengan Saeng Gang, seorang dayang istana yang memiliki kemampuan langka mendengar bisikan para arwah.

Kemampuan yang selama ini dianggap sebagai kutukan justru menjadi kunci untuk mengungkap misteri yang selama bertahun-tahun tersembunyi di balik dinding istana.