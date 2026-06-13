Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, dan Dino SEVENTEEN Akan Jalani Wajib Militer Akhir Tahun 2026

Seungkwan, DK, Vernon, Mingyu dan Dino (Instagram @saythename_17)
JawaPos.com - Boygroup asal Korea Selatan SEVENTEEN, mengonfirmasi bahwa lima anggotanya, yaitu Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, dan Dino, akan menjalani wajib militer pada paruh kedua tahun 2026.
Dilansir dari laman Times Now pada Sabtu (13/6), pengumuman itu disampaikan dalam acara bersama produser Na Young Suk atau Na PD melalui program God of Communication.
Keberangkatan lima anggota tersebut menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan kewajiban militer anggota SEVENTEEN sebelum grup kembali beraktivitas secara penuh.
Sebelumnya, beberapa anggota SEVENTEEN telah lebih dahulu menjalani wajib militer, di antaranya Jeonghan, Wonwoo, Woozi, dan Hoshi. Sementara itu, anggota lainnya diperkirakan akan menyelesaikan kewajiban wamil secara bertahap sesuai dengan aturan yang berlaku di Korea Selatan.
Dengan dimulainya masa dinas Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, dan Dino, SEVENTEEN memasuki fase akhir periode wajib militer seluruh anggota.
Pemimpin SEVENTEEN, S.Coups, menyampaikan perasaannya terkait masa jeda aktivitas grup yang akan datang. Ia meyakinkan para penggemar bahwa seluruh anggota tetap akan berusaha memberikan yang terbaik selama menjalani masa masing-masing.
S.Coups juga menegaskan bahwa SEVENTEEN akan kembali sebagai grup lengkap dengan formasi 13 anggota setelah seluruh kewajiban militer selesai.
Rencana reuni SEVENTEEN sebagai OT13 diperkirakan berlangsung pada tahun 2028 setelah seluruh anggota menyelesaikan masa wajib militer. Kabar ini mendapat beragam tanggapan dari CARAT, sebutan bagi penggemar SEVENTEEN, yang merasa sedih sekaligus antusias menantikan kembalinya grup.
Para penggemar berharap perjalanan karier SEVENTEEN tetap berjalan dengan baik meskipun harus melewati masa aktivitas individu.
SEVENTEEN merupakan grup yang debut pada 26 Mei 2015 dan dikenal sebagai salah satu grup idola dengan kemampuan produksi mandiri. Grup ini terdiri atas 13 anggota yang terbagi dalam tiga unit, yaitu Hip-Hop Team, Vocal Team, dan Performance Team.
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