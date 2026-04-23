Seungkwan SEVENTEEN Debut Akting dalam Drama Korea Wednesday, Thursday, Friday?

Seungkwan SEVENTEEN. (Pinkvilla)
JawaPos.com - Memiliki suara emas, Boo Seungkwan dari grup boygrup Korea SEVENTEEN berhasil debut akting dalam waktu dekat.
Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (22/4), Kabarnya, ia akan bergabung dalam drama Korea mendatang yang berjudul Wednesday, Thursday, Friday (judul sementara) atau Wed Thurs Fri (judul literal).
Setelah menaklukkan tangga lagu dengan suaranya dan mengambil alih acara variety show dengan kepribadiannya yang menghibur.
Pembacaan naskah baru-baru ini telah selesai, dimana drama ini berlatar belakang sebuah restoran yang hanya buka pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat.
Drama Korea ini menampilkan kisah romantis antara seorang koki dan seorang wanita yang memiliki ikatan mendalam dengan restoran tersebut.
Pada Januari tahun ini, Shin Min Ah dan Lee Jin Wook dikabarkan akan berperan sebagai dua pemeran utama dalam drama.
Meskipun keduanya belum mengkonfirmasi keterlibatan mereka, kedua aktor tersebut dikabarkan akan bergabung dalam drama Korea ini.
Sutradara Jung Dong Yoon, dengan karyanya Defendant, Heart Surgeons, dan Hot Stove League di SBS, It's Okay to Not Be Okay di tvN, dan serial Netflix Gyeongseong Creature, akan menyutradarai drama ini.
