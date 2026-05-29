Debut Unit Baru ‘V8,’ Vernon dan The8 SEVENTEEN Rilis Album dan Detail Konser

JawaPos.com - Memikat dengan visual serta bakatnya, Vernon dan The8 anggota boygrup SEVENTEEN, telah secara resmi mengkonfirmasi tanggal debut unit baru mereka, V8.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (29/5), belakangan ini, PLEDIS Entertainment mengumumkan bahwa V8 akan merilis album pertama mereka pada 29 Juni.

Arti nama unit ‘V8’ menggabungkan V dari Vernon dan 8 dari The8, seperti mesin V8 yang bertenaga dan menghasilkan kekompakan yang intens.

Faktanya, unit ini mewakili dorongan tak terbendung dari duo ini yang didukung oleh energi artistik unik mereka.

Setelah perilisan album, V8 akan melanjutkan aktivitas mereka dengan konser unit berjudul 2026 VERNON THE 8 (V8) LIVE.

Konser menarik itu akan berlangsung pada tanggal 11 dan 12 Juli di Hall 1 KINTEX Exhibition Center 1 di Goyang.

Kemudian mereka menuju Hong Kong untuk pertunjukan pada tanggal 18 dan 19 Juli di AsiaWorld-Expo Hall 10.

SEVENTEEN yang telah memiliki banyak karya, diketahui memiliki acara khusus petualangan yang berjudul NANA TOUR with SEVENTEEN.

Boygrup besutan agensi Pledis Entertainment itu telah memiliki banyak karya yang disukai penggemar di seluruh dunia.