Debut Unit Baru ‘V8,’ Vernon dan The8 SEVENTEEN Rilis Album dan Detail Konser

Vernon dan The8 SEVENTEEN. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Memikat dengan visual serta bakatnya, Vernon dan The8 anggota boygrup SEVENTEEN, telah secara resmi mengkonfirmasi tanggal debut unit baru mereka, V8.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (29/5), belakangan ini, PLEDIS Entertainment mengumumkan bahwa V8 akan merilis album pertama mereka pada 29 Juni.
Arti nama unit ‘V8’ menggabungkan V dari Vernon dan 8 dari The8, seperti mesin V8 yang bertenaga dan menghasilkan kekompakan yang intens.
Faktanya, unit ini mewakili dorongan tak terbendung dari duo ini yang didukung oleh energi artistik unik mereka.
Setelah perilisan album, V8 akan melanjutkan aktivitas mereka dengan konser unit berjudul 2026 VERNON THE 8 (V8) LIVE.
Konser menarik itu akan berlangsung pada tanggal 11 dan 12 Juli di Hall 1 KINTEX Exhibition Center 1 di Goyang.
Kemudian mereka menuju Hong Kong untuk pertunjukan pada tanggal 18 dan 19 Juli di AsiaWorld-Expo Hall 10.
SEVENTEEN yang telah memiliki banyak karya, diketahui memiliki acara khusus petualangan yang berjudul NANA TOUR with SEVENTEEN.
Boygrup besutan agensi Pledis Entertainment itu telah memiliki banyak karya yang disukai penggemar di seluruh dunia.
Grup ini terdiri dari tiga belas anggota berbakat yaitu S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon, dan Dino.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya
Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek