Kolaborasi Lintas Asia! Song Kang Ho, Lay EXO, dan Dilraba Dilmurat Bintangi Kung Fu Soccer

JawaPos.com - Nama-nama besar dari industri hiburan Asia akhirnya dipastikan berkumpul dalam satu proyek ambisius.

Sutradara sekaligus aktor legendaris Stephen Chow resmi memperkenalkan jajaran pemain film terbarunya, Kung Fu Soccer, yang langsung mencuri perhatian berkat deretan bintang lintas negara yang terlibat.

Film ini akan dibintangi aktris Zhang Xiaofei sebagai pemeran utama, ditemani Lay EXO (Zhang Yixing) dan Dilraba Dilmurat yang siap menambah daya tarik cerita.

Tak hanya itu, aktor Korea Selatan peraih berbagai penghargaan internasional, Song Kang Ho, juga dipastikan bergabung sebagai cameo spesial, menjadikan proyek ini semakin bergengsi.

Kung Fu Soccer mengangkat kisah sebuah tim sepak bola wanita yang berjuang menembus berbagai rintangan demi meraih gelar juara.

Seperti karya-karya Stephen Chow sebelumnya, film ini akan memadukan aksi kung fu yang penuh gaya, komedi khas, serta pertandingan sepak bola dengan sentuhan visual spektakuler.

Sejumlah pesepak bola profesional China, termasuk mantan kiper tim nasional Zhao Lina dan bek Li Jiayue, turut ambil bagian untuk menghadirkan nuansa pertandingan yang lebih autentik.

Meski hanya tampil singkat, kehadiran Song Kang Ho sebagai seorang wasit menjadi salah satu kejutan terbesar dalam film ini.

Kolaborasi antara sang aktor asal Korea Selatan dengan Stephen Chow pun menjadi momen yang telah lama dinantikan para penggemar film Asia.