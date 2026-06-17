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Aulia Ramadhani
Rabu, 17 Juni 2026 | 18.30 WIB

Pikat Penggemar, Doh Kyung Soo EXO Akan Melakukan Comeback Solo di Bulan Agustus

Doh Kyung Soo EXO. Sumber Foto: Soompi - Image

Doh Kyung Soo EXO. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Memiliki visual menawan, anggota boygrup Korea Doh Kyung Soo sedang bersiap untuk kembali sebagai artis solo.

Dilansir dari Soompi, Selasa (16/6), suara emasnya yang mumpuni mampu membuatnya bertahan di dunia musik Korea.

Xportsnews melaporkan bahwa Doh Kyung Soo saat ini sedang mempersiapkan album solo baru yang dijadwalkan rilis pada bulan Agustus.

Kemudian agensinya, Blitzway Entertainment, mengkonfirmasi, “Doh Kyung Soo dijadwalkan untuk merilis album solo baru pada bulan Agustus.”

Album mendatang akan menandai perilisan solo pertama Doh Kyung Soo dalam kurang lebih satu tahun dan satu bulan.

Kemudian album solo penuh pertamanya BLISS, yang dirilis pada Juli 2025 juga memikat perhatian penggemarnya di seluruh dunia.

Rencananya ia juga akan bertemu penggemar melalui fan meeting solo di Jepang pada 16 Agustus.

Penuh dengan jadwal, Doh Kyung Soo juga aktif berpromosi bersama EXO, awal tahun ini, grup tersebut melakukan comeback yang telah lama ditunggu-tunggu.

Mereka merilis album penuh kedelapan mereka REVERXE dan saat ini sedang menjalani tur konser EXO PLANET #6 – EXhOrizon.

Sementara itu, Doh Kyung Soo juga akan tampil di acara variety show baru tvN yaitu GBRB: Farm Operation – Go Go Farm, yang tayang perdana pada 19 Juni pukul 20.35 KST.

Editor: Hanny Suwindari
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