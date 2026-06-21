CLOSE YOUR EYES Curi Perhatian dengan Cover Ikonik 'Overdose' EXO di Seoul Music Awards 2026

CLOSE YOUR EYES (X @koreanpopbase)
JawaPos.com - Panggung Seoul Music Awards 2026 menjadi saksi penampilan memukau dari grup rookie CLOSE YOUR EYES. Mereka sukses membawa penonton kembali ke era kejayaan K-pop lewat cover lagu legendaris EXO, 'Overdose', yang dibawakan dengan penuh karisma dan energi.
Sejak intro mulai mengalun, sorotan langsung tertuju pada para anggota CLOSE YOUR EYES.
Mengenakan gaya yang elegan dengan koreografi yang tajam dan sinkron, mereka berhasil menghidupkan kembali atmosfer ikonik 'Overdose' tanpa kehilangan identitas sebagai grup generasi baru.
Setiap gerakan dipadukan dengan ekspresi yang kuat, menciptakan penampilan yang memikat dari awal hingga akhir.
Tak sedikit penggemar yang mengaku dibuat merinding menyaksikan aksi mereka. Di media sosial, penampilan tersebut menuai banjir pujian.
Banyak yang menilai CLOSE YOUR EYES berhasil memberikan penghormatan terbaik untuk salah satu lagu paling berpengaruh dalam perjalanan karier EXO, sekaligus membuktikan kemampuan mereka sebagai rookie dengan kualitas panggung yang luar biasa.
'Overdose' sendiri dikenal sebagai lagu dengan tingkat kesulitan tinggi. Mulai dari koreografi yang kompleks, konsep yang intens, hingga vokal yang penuh tenaga, semuanya menjadi tantangan bagi siapa pun yang mencoba membawakannya.
Namun, CLOSE YOUR EYES mampu menaklukkan tantangan tersebut dengan penampilan yang matang dan penuh percaya diri.
Tak berhenti di panggung penghargaan, CLOSE YOUR EYES juga memanjakan penggemar dengan merilis video dance practice untuk cover 'Overdose'.
Video memperlihatkan kekompakan para anggota dalam mengeksekusi setiap detail koreografi, sekaligus menjadi bukti kerja keras mereka dalam mempersiapkan penampilan spesial ini.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa