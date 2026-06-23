Kim Mu Yeol Curi Perhatian Lewat Teach You a Lesson, Pengalaman Wamil Bersama Leeteuk Kembali Dibahas

Ilustrasi gambar dari x @infodrakor_id
JawaPos.com - Nama Kim Mu Yeol kembali menghiasi berbagai perbincangan setelah tampil memukau dalam drama Korea terbaru, Teach You a Lesson.
Lewat karakter Na Hwa Jin, ia sukses mencuri perhatian berkat penampilan penuh kharisma yang memadukan aksi intens dengan emosi yang kuat, membuat namanya kembali melesat di kalangan pencinta drama Korea.
Popularitas Teach You a Lesson tak hanya menghidupkan kembali antusiasme terhadap karya-karyanya, tetapi juga memicu rasa penasaran publik terhadap perjalanan hidup sang aktor.
Salah satu cerita yang kembali ramai dibahas adalah momen ketika Kim Mu Yeol menjalani wajib militer bersama Leeteuk, leader Super Junior.
Saat menjalani dinas militer, Kim Mu Yeol dan Leeteuk pernah tampil bersama dalam musikal militer The Promise.
Pertunjukan tersebut digelar untuk mengenang jasa para veteran Perang Korea sekaligus menjadi bagian dari program hiburan militer yang kala itu melibatkan sejumlah selebritas yang sedang menjalani wajib militer.
Namun, perjalanan dinas Kim Mu Yeol tidak berhenti di atas panggung. Setelah unit hiburan militer resmi dibubarkan pada 2013, ia dipindahkan ke satuan tempur dan menyelesaikan sisa masa wajib militernya sebagai prajurit aktif.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu bab penting yang menempa kedisiplinan dan ketangguhannya sebelum kembali ke dunia seni peran.
Kini, bertahun-tahun setelah menyelesaikan wajib militer, Kim Mu Yeol kembali membuktikan kualitas aktingnya melalui Teach You a Lesson.
Penampilannya yang intens dan penuh karisma membuat drama tersebut mendapat sambutan positif, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktor Korea Selatan yang konsisten menghadirkan performa berkualitas di setiap proyeknya.
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