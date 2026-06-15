Tak Banyak yang Tahu, Pemeran Bong Geun-dae di Teach You a Lesson Adalah Member Block B

ilustrasi gambar dari instagram Netflix

JawaPos.com - Drama Korea Teach You a Lesson (참교육) merupakan serial aksi sekolah terbaru Netflix yang diadaptasi dari webtoon populer Get Schooled karya Chae Yong-taek dan Han Ga-ram.

Drama ini mengangkat berbagai persoalan serius di dunia pendidikan, mulai dari perundungan, kekerasan, hingga pelanggaran disiplin yang terjadi di lingkungan sekolah.

Cerita berpusat pada Na Hwa-jin yang bekerja di Educational Rights Protection Agency (ERPA), sebuah lembaga pemerintah khusus yang bertugas menangani kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran serius di sekolah.

Bersama timnya, ia turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dianggap tidak mampu ditangani melalui cara-cara biasa.

Kehadiran ERPA menjadi elemen utama yang membedakan Teach You a Lesson dari drama sekolah pada umumnya.

Penonton diajak melihat bagaimana berbagai kasus yang merugikan guru dan siswa ditangani dengan pendekatan yang tegas, sekaligus memunculkan berbagai dilema moral di dunia pendidikan modern.

Drama ini dibintangi oleh Kim Mu-yeol sebagai Na Hwa-jin, Lee Sung-min sebagai Choi Gang-seok, Jin Ki-joo sebagai Im Han-rim, dan Pyo Ji-hoon sebagai Bong Geun-dae. Jajaran pemain yang kuat tersebut berhasil menghadirkan dinamika cerita yang penuh ketegangan sekaligus emosional.

Namun, selain empat pilar utama tersebut, ada satu nama yang tentu sudah tidak asing di telinga para penggemar K-Pop, yakni Pyo Ji-hoon atau yang lebih dikenal dengan nama panggung P.O.

Kehadirannya dalam drama ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri, terutama bagi penggemar yang telah mengikuti perjalanan kariernya sejak masih aktif sebagai idol.

Pyo Ji-hoon memulai debutnya sebagai anggota grup Block B pada tahun 2011. Dengan kemampuan rap yang kuat, gaya khas, serta kepribadian yang ceria, ia berhasil menarik perhatian publik Korea Selatan maupun penggemar internasional.

Bersama Block B, namanya dikenal melalui berbagai lagu hit yang populer di kalangan pencinta K-Pop generasi kedua dan ketiga.

Belakangan, sebuah video yang diunggah akun TikTok @sngzho kembali menjadi perbincangan. Video tersebut berisi kompilasi penampilan Pyo Ji-hoon saat bernyanyi dan tampil di atas panggung.

Aura karismatik dan penampilannya yang terlihat begitu garang membuat banyak warganet terkejut, terutama mereka yang baru mengenalnya sebagai aktor drama Korea.

Tak sedikit yang mengaku tidak menyangka bahwa sosok Bong Geun-dae yang tenang dan profesional dalam Teach You a Lesson pernah menjadi rapper dengan penampilan yang begitu kuat di atas panggung.

Perbedaan tersebut membuat banyak penggemar menyebut Pyo Ji-hoon seperti memiliki dua sisi yang berbeda.

Transformasi itu sekaligus membuktikan kemampuannya sebagai entertainer serba bisa yang sukses menyeimbangkan karier sebagai idol dan aktor, hingga mampu membuat penonton percaya sepenuhnya pada karakter yang ia perankan.