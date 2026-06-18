Bikin Emosi Penonton, Park Ji Yeon Rela Keliling Sekolah Untuk Dalami Peran di Teach You A Lesson 

Scene Park Ji Yeon saat berperan sebagai ibu Woo Jin dalam drama Teach You A Lesson. (Naver)

JawaPos.com - Aktris Park Ji Yeon membagikan cerita di balik perannya sebagai ibu Woo Jin dalam serial Netflix Teach You A Lesson yang tengah menjadi perbincangan.

Hal itu diungkapkan lewat video bertajuk True Education Graduates Gathering: Villains Reading Comments Q&A Behind The Scenes yang diunggah Netflix Korea pada 16 Juni 2026.

Dalam serial tersebut, Ji Yeon memerankan ibu Woo Jin sosok orang tua yang terlalu protektif terhadap anaknya.

Karakter itu kerap menyalahkan guru dan pihak sekolah atas berbagai masalah hingga membuat para penonton kesal sekaligus terbawa suasana.

Menanggapi respons tersebut, sang aktris bercanda bahwa orang-orang di sekitarnya menyuruhnya memakai masker karena takut dikenali akibat perannya yang begitu menyebalkan.

Ia juga berterima kasih kepada penonton yang memuji aktingnya karena berhasil membuat tekanan darah mereka naik selama menonton.

Ketika ada komentar yang mengira dirinya adalah seorang ibu karena tampil begitu meyakinkan, Ji Yeon meluruskan bahwa ia sebenarnya belum memiliki anak.

Aktris tersebut kemudian mengungkap proses riset yang dilakukannya demi mendalami karakter ibu Woo Jin.

Selain mencari referensi gaya rambut dan membaca buku terkait, ia juga mendatangi sekolah dasar serta kafe di sekitarnya untuk mengamati interaksi antara anak-anak dan para orang tua.

"Saya berkeliling sekolah dasar dan kafe terdekat untuk mengamati anak-anak dan orang tua," terangnya mengutip dari Naver.

Tak hanya itu, ia mengaku terus mempersiapkan kondisi emosinya selama proses syuting.

Ia berusaha meningkatkan mentalnya terlebih tingkat kemarahannya agar dapat menampilkan sosok ibu Woo Jin secara lebih realistis.