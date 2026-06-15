Serial Netflix 'Teach You A Lesson' Jadi Sorotan, Kim Moo Yeol Bagikan Pesan Menyentuh

Cuplikan klip Kim Moo Yeol drama Netflix 'Teach You A Lesson'. (Naver)
JawaPos.com - Aktor Kim Moo Yeol berbicara mengenai makna mendalam di balik serial Netflix Teach You A Lesson yang tengah meraih popularitas global.
Drama yang dirilis pada 5 Juni itu berhasil menduduki peringkat pertama kategori serial non-Inggris Netflix hanya dalam 3 hari dan masuk Top 10 di 48 negara.
Diadaptasi dari webtoon populer, Teach You A Lesson mengisahkan Biro Perlindungan Hak Guru (lembaga fiktif di bawah Kementerian Pendidikan) yang bertugas menangani berbagai persoalan pendidikan, mulai dari perundungan, kenakalan remaja, hingga orang tua bermasalah.
Kim Moo Yeol yang berperan sebagai Na Hwa Jin mengaku terkejut dengan respons internasional terhadap drama tersebut.
Terlebih saat ia menerima pesan dari seorang guru di Malaysia yang mengaku terhibur dan merasa terwakili oleh isi cerita yang ditampilkan.
Meski menuai kontroversi karena menampilkan adegan hukuman fisik terhadap siswa bermasalah, sang aktor menegaskan bahwa adegan tersebut hanyalah pesan secara tersirat.
"Saya ingin menunjukkan proses anak-anak merenung, bertobat dan berubah bukan sekadar mengakhiri cerita dengan hukuman," ujarnya mengutip dari Naver.
Aktor berusia 44 tahun itu juga mendapat banyak pujian atas adegan aksinya. Namun, ia tetap merendah dan memuji rekan-rekan sesama pemain.
Menurutnya, momen paling berkesan dalam drama tersebut ada di episode terakhir ketika ia menghadapi Jo Gyu Cheol siswa yang terlibat dalam tragedi tunangannya.
Alih-alih membalas dendam, Na Hwa Jin memilih mendidik dan memaafkan. Kalimat, "Tidak apa-apa, mari kita coba lagi," menjadi pesan yang paling ingin disampaikan Kim Moo Yeol kepada penonton.
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