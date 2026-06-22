Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Senin, 22 Juni 2026 | 20.52 WIB

Jam Tangan Giorgio Antonio Diduga Palsu, Begini Cara Bedakan Jam Tangan Patek Philippe Nautilus 5980 Asli dan Tiruan

Netizen memperbincangkan jam tangan yang digunakan pacar Sarwendah, Giorgio Antonio, diduga palsu. (Instagram: sedlexdurolex) - Image

Netizen memperbincangkan jam tangan yang digunakan pacar Sarwendah, Giorgio Antonio, diduga palsu. (Instagram: sedlexdurolex)

JawaPos.com - Netizen di media sosial heboh soal kabar jam tangan mewah yang sempat dikenakan Giorgio Antonio, pacar Sarwendah, palsu atau tiruan.

Kabar tentang hal itu menjadi sorotan publik luas setelah adanya unggahan di akun Instagram @sedlexdurolex. Akun tersebut menilai jam tangan Patek Philippe Nautilus 5980 yang sempat digunakan Giorgio Antonio diduga tidak sesuai dengan spesifikasi jam tangan asli.

"Dan @giorgioantonioc akan segera mengetahui rasanya. Dia mengenakan Patek Philippe Nautilus 5980 yang sangat bagus. Mari kita lihat apa yang salah dari jam tersebut: bagian crown, warna emas, dan bentuk case," tulis akun tersebut.

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Giorgio Antonio.terkait tudingan tersebut. Penilaian tentang keaslian sebuah jam tangan mewah biasanya membutuhkan pemeriksaan langsung oleh ahli atau pihak resmi.

Patek Philippe Nautilus 5980 merupakan salah satu model jam tangan mewah yang populer di kalangan kolektor. Jam tangan asal Swiss ini dikenal memiliki detail pengerjaan yang sangat presisi, sehingga produk tiruannya pasti bisa dikenali meski terkadang sulit dibedakan jika hanya dilihat sekilas.

Cara Mengetahui Patek Philippe Nautilus 5980 Asli atau Palsu

Bagi kolektor maupun calon pembeli jam tangan mewah, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk membedakan Patek Philippe Nautilus 5980 asli dengan versi tiruan. Simak ulasan berikut ini:

1. Perhatikan Bentuk Case Patek Philippe Nautilus 5980

Salah satu ciri utama Patek Philippe Nautilus adalah desain case berbentuk khas dengan lekukan menyerupai porthole atau jendela kapal.

Pada jam asli, bentuk case dibuat dengan tingkat presisi tinggi. Bagian sisi kanan dan kiri case memiliki proporsi yang seimbang, sudut-sudutnya halus, serta finishing antara permukaan polished dan brushed terlihat sangat rapi.

Jam palsu sering memiliki bentuk case yang kurang presisi, lekukan terlalu tajam, atau finishing logam yang terlihat kasar.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Tanggapan Ruben Onsu Usai Sarwendah Sebut Rumah Tempat Syuting Endorse Giorgio Antonio Bagiannya - Image
Entertainment

Tanggapan Ruben Onsu Usai Sarwendah Sebut Rumah Tempat Syuting Endorse Giorgio Antonio Bagiannya

Senin, 22 Juni 2026 | 17.33 WIB

Giorgio Antonio Jadi Bulan-bulanan Netizen Usai Ngaku Sebagai Pemilik Rumah Sarwendah-Ruben Onsu - Image
Entertainment

Giorgio Antonio Jadi Bulan-bulanan Netizen Usai Ngaku Sebagai Pemilik Rumah Sarwendah-Ruben Onsu

Selasa, 16 Juni 2026 | 04.37 WIB

GLI Bantah Pacar Sarwendah, Giorgio Antonio Chandra, Sebagai CEO Perusahaan - Image
Entertainment

GLI Bantah Pacar Sarwendah, Giorgio Antonio Chandra, Sebagai CEO Perusahaan

Selasa, 9 Juni 2026 | 21.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore