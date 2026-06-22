Jam Tangan Giorgio Antonio Diduga Palsu, Begini Cara Bedakan Jam Tangan Patek Philippe Nautilus 5980 Asli dan Tiruan

JawaPos.com - Netizen di media sosial heboh soal kabar jam tangan mewah yang sempat dikenakan Giorgio Antonio, pacar Sarwendah, palsu atau tiruan.

Kabar tentang hal itu menjadi sorotan publik luas setelah adanya unggahan di akun Instagram @sedlexdurolex. Akun tersebut menilai jam tangan Patek Philippe Nautilus 5980 yang sempat digunakan Giorgio Antonio diduga tidak sesuai dengan spesifikasi jam tangan asli.

"Dan @giorgioantonioc akan segera mengetahui rasanya. Dia mengenakan Patek Philippe Nautilus 5980 yang sangat bagus. Mari kita lihat apa yang salah dari jam tersebut: bagian crown, warna emas, dan bentuk case," tulis akun tersebut.

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Giorgio Antonio.terkait tudingan tersebut. Penilaian tentang keaslian sebuah jam tangan mewah biasanya membutuhkan pemeriksaan langsung oleh ahli atau pihak resmi.

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Patek Philippe Nautilus 5980 merupakan salah satu model jam tangan mewah yang populer di kalangan kolektor. Jam tangan asal Swiss ini dikenal memiliki detail pengerjaan yang sangat presisi, sehingga produk tiruannya pasti bisa dikenali meski terkadang sulit dibedakan jika hanya dilihat sekilas.

Cara Mengetahui Patek Philippe Nautilus 5980 Asli atau Palsu Bagi kolektor maupun calon pembeli jam tangan mewah, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk membedakan Patek Philippe Nautilus 5980 asli dengan versi tiruan. Simak ulasan berikut ini:

1. Perhatikan Bentuk Case Patek Philippe Nautilus 5980 Salah satu ciri utama Patek Philippe Nautilus adalah desain case berbentuk khas dengan lekukan menyerupai porthole atau jendela kapal.

Pada jam asli, bentuk case dibuat dengan tingkat presisi tinggi. Bagian sisi kanan dan kiri case memiliki proporsi yang seimbang, sudut-sudutnya halus, serta finishing antara permukaan polished dan brushed terlihat sangat rapi.