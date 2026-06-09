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Abdul Rahman
Selasa, 9 Juni 2026 | 21.56 WIB

GLI Bantah Pacar Sarwendah, Giorgio Antonio Chandra, Sebagai CEO Perusahaan

Sarwendah dan Giorgio Antonio. (YouTube: Sarwendah Official) - Image

Sarwendah dan Giorgio Antonio. (YouTube: Sarwendah Official)

JawaPos.com - Giorgio Antonio Chandra, pacar baru Sarwendah sempat santer dikabarkan sebagai CEO sebuah perusahaan. Hal itu membuat PT Global Loyalty Indonesia (GLI) angkat bicara meluruskan kabar yang sempat beredar.

Dalam keterangan tertulis diunggah di akun Instagram resminya, GLI secara tegas membantah bahwa Giorgio Antonio sebagai CEO perusahaan.

"Menanggapi berita yang beredar di media sosial berkenaan dengan terdapat berita hoax Saudara Giorgio Antonio Chandra adalah CEO/Pemilik PT Global Loyalty Indonesia (GLI), kami menginformasikan bahwa hal tersebut tidak benar," tegas GLI.

Dinyatakan secara tegas bahwa Giorgio Antonio Chandra tidak memiliki hubungan secara struktural maupun kepemilikan saham di PT GLI.

"Kehadiran Saudara Giorgio Antonio Chandra di kantor kami adalah dalam kapasitasnya sebagai bintang tamu pada salah satu acara yang diselenggarakan oleh GLI pada tahun 2025," tuturnya.

GLI sengaja menginformasikan hal tersebut sebagai wujud komitmen perusahaan untuk mendorong transparansi dan akurasi informasi sekaligus meluruskan kabar liar yang sempat beredar.

"Kami mengajak publik untuk tetap bijak dalam menerima, menanggapi, dan membagikan informasi, serta merujuk hanya pada sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan," ungkap GLI.

Editor: Abdul Rahman
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