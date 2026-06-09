GLI Bantah Pacar Sarwendah, Giorgio Antonio Chandra, Sebagai CEO Perusahaan

JawaPos.com - Giorgio Antonio Chandra, pacar baru Sarwendah sempat santer dikabarkan sebagai CEO sebuah perusahaan. Hal itu membuat PT Global Loyalty Indonesia (GLI) angkat bicara meluruskan kabar yang sempat beredar.

Dalam keterangan tertulis diunggah di akun Instagram resminya, GLI secara tegas membantah bahwa Giorgio Antonio sebagai CEO perusahaan.

"Menanggapi berita yang beredar di media sosial berkenaan dengan terdapat berita hoax Saudara Giorgio Antonio Chandra adalah CEO/Pemilik PT Global Loyalty Indonesia (GLI), kami menginformasikan bahwa hal tersebut tidak benar," tegas GLI.

Dinyatakan secara tegas bahwa Giorgio Antonio Chandra tidak memiliki hubungan secara struktural maupun kepemilikan saham di PT GLI.

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"Kehadiran Saudara Giorgio Antonio Chandra di kantor kami adalah dalam kapasitasnya sebagai bintang tamu pada salah satu acara yang diselenggarakan oleh GLI pada tahun 2025," tuturnya.

GLI sengaja menginformasikan hal tersebut sebagai wujud komitmen perusahaan untuk mendorong transparansi dan akurasi informasi sekaligus meluruskan kabar liar yang sempat beredar.