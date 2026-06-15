Giorgio Antonio Jadi Bulan-bulanan Netizen Usai Ngaku Sebagai Pemilik Rumah Sarwendah-Ruben Onsu

Giorgio Antonio. (Instagram: ruben_onsu)
JawaPos.com - Giorgio Antonio menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial setelah memberikan isyarat di salah satu kontennya bahwa dirinya sebagai pemilik rumah milik Ruben Onsu dan Sarwendah yang dihasilkan selama masa pernikahan.
Dalam konten video Giorgio Antonio, terlihat kekasih baru Sarwendah tersebut keluar dari mobil dan kemudian masuk ke dalam rumah. Ia memberikan isyarat seolah sedang berada di rumahnya sendiri yang kemudian mengundang komentar-komentar miring dari para pengguna media sosial.
"Setelah seharian beraktivitas rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar tapi jalanan macet. Malah bikin makin pusing. Memang paling benar recharge di rumah aja sih," ujar Giorgio Antonio.
Potongan video itu diunggah oleh akun Instagram Ruben Onsu dengan disertai keterangan yang memberikan sindiran halus terhadap Giorgio Antonio.
"Di rumah memang paling enak, kita ngopi dulu yuk," kata Ruben Onsu memberikan sindiran kepada kekasih baru Sarwendah.
Netizen pun heboh pada kolom komentar. Banyak dari mereka berkomentar dengan menjadikan Giorgio Antonio sebagai bulan-bulanan.
"Kenapa nggak syuting di rumahnya (sendiri), apa kalah gede rumahnya @ruben_onsu," komentar salah satu netizen.
"Harusnya bayar sewa rumah sebagai properti nggak sih," timpal yang lainnya.
"Ceo ceo berek bereknu ceo battu kemae, rumah mantan suami pacarmu kok akui rumahmu la berek kurang siri," timpal yang lainnya.
"Pantas waktu ngopi ada gurih-gurihnya gitu, ternyata ada campuran tetes keringat yang punya rumah."
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