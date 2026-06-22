Tanggapan Ruben Onsu Usai Sarwendah Sebut Rumah Tempat Syuting Endorse Giorgio Antonio Bagiannya

Ruben Onsu. (istimewa)
JawaPos.com - Pihak Sarwendah menegaskan bahwa rumah Cilandak yang sempat menjadi tempat syuting endorse Giorgio Antonio (yang disorot publik luas beberapa waktu belakangan) sebagai bagiannya sesuai dengan kesepakatan pada saat terjadi perceraian pada 2024 silam.
Menanggapi hal tersebut, Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, justru mempertanyakan kenapa pihak Sarwendah masih menuntut pembayaran cicilan atas KPR rumah itu.
Jika benar rumah tersebut adalah milik Sarwendah, seharusnya Ruben Onsu, kata pengacaranya, tidak perlu dikejar untuk membayar cicilan atas rumah mewah tersebut.
“Kenapa masih teriak-teriak Ruben tidak bayar cicilan sampai rumahnya terancam disita? Kalau rumah itu sudah milik dia, cicilan kewajiban dia, tanggung jawab dia,” kata Minola Sebayang.
Pada kenyataannya, pihak Sarwendah masih memburu Ruben Onsu untuk membayarkan cicilan atas rumah tersebut.
“Rumahnya milik siapa? Katanya rumah dia, tapi KPR-nya harus Ruben yang bayar," sindir Minola Sebayang.
Dia juga mengatakan, jika Sarwendah menganggap rumah itu sebagai bagiannya berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani di depan notaris, seharusnya Sarwendah tidak menahan apa yang menjadi hak Ruben Onsu.
Pada kenyataannya, surat-surat atas aset yang menjadi hak Ruben Onsu belum diserahkan sampai sekarang. Minola menyindir pihak Sarwendah hanya mau enaknya saja.
“Yang dia mau sampaikan itu hak-haknya dia, kewajiban-kewajiban Ruben," ungkapnya.
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