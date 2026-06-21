Childfree Menuai Kontroversi, Ade Fitrie Kirana Ajak Masyarakat Saling Menghargai

JawaPos.com - Childfree atau keputusan tidak memiliki anak di dalam pernikahan kembali menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan menuai kontroversi.

Beragam pandangan bermunculan. Mulai dari yang mendukung sebagai hak personal hingga mereka yang menilai kehadiran anak merupakan bagian penting dalam kehidupan berkeluarga dan termasuk tujuan dari pernikahan.

Terkait hal tersebut, artis Ade Fitrie Kirana meminta masyarakat tidak memperdebatkan keputusan orang. Perempuan yang kini menjadi pengusaha sekaligus aktivis perempuan dan anak mengajak masyarakat untuk menyikapi perbedaan pilihan hidup dengan lebih bijak dan saling menghormati.

Menurut Ade Fitrie Kirana, setiap individu atau pasangan memiliki latar belakang, pertimbangan, dan kondisi yang berbeda dalam menentukan jalan hidupnya. Oleh sebab itu, ruang dialog yang sehat perlu lebih dikedepankan dibanding saling menghakimi.

“Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Kita mungkin tidak selalu sepakat dengan pilihan orang lain, tapi menghormati adalah bentuk kedewasaan dalam hidup bermasyarakat,” ujar Ade Fitrie Kirana.

Ade menilai, fenomena childfree sebaiknya tidak sekadar dipandang dari sudut pro dan kontra semata, tapi juga menjadi kesempatan untuk saling memahami berbagai dinamika yang dihadapi generasi saat ini.

Ia mengatakan banyak faktor yang dapat memengaruhi keputusan seseorang. Mulai dari kondisi ekonomi, kesehatan, kesiapan mental, hingga pertimbangan pribadi personal lainnya.

“Yang sering terlupakan adalah bahwa di balik setiap keputusan, ada cerita dan pertimbangan yang mungkin tidak diketahui orang lain. Karena itu, kita perlu belajar melihat persoalan dengan empati,” katanya.