Abdul Rahman
Rabu, 29 April 2026 | 06.16 WIB

Alasan Rina Nose Memutuskan Childfree Meski Sempat Ditagih Anak oleh Mertua

Rina Nose. (Instagram: rinanose16)

JawaPos.com - Rina Nose mengakui bahwa keluarga suaminya, Josscy Vallazza Aartsen, sempat menagih anak kepada dirinya mengingat usia pernikahan sudah berlangsung beberapa tahun.

Permintaan anak dari Rina Nose tentu saja tidak dapat dikabulkan mengingat wanita berusia 42 tahun tidak mau memiliki anak atau memutuskan childfree. Ide ini awalnya tercetus dari Rina Nose namun akhirnya disetujui oleh sang suami.

"Aku diskusi terlebih dahulu sama suami. Aku ngobrol pelan-pelan kondisi aku begini, begini. Dia akhirnya paham," ujar Rina Nose

Rina Nose juga memberikan penjelasan kepada keluarga suaminya setelah berhasil meyakinkan Josscy Vallazza Aartsen. Mertua Rina Nose pun memahami dan menghormati keputusannya untuk tidak memiliki momongan.

Alasan Rina Nose memutuskan untuk childfree karena dia memahami kondisi diri sendiri yang sudah tidak muda lagi. Dia merasa tidak siap jika harus punya momongan.

"Aku mengenali diri sendiri seperti apa, dalam kondisi seperti apa. Kalau aku ada anak, sudah kebayang 5 tahun, 10 tahun ke depan akan seperti apa," ungkapnya.

Meski banyak orang terpukau dengan sejumlah kelebihan yang dimilikinya, Rina Nose tetap memiliki kekuarangan sebagai manusia biasa.

Dia khawatir jika kekurangannya itu tiba-tiba menurun ke anaknya dan Rina Nose merasa tidak siap dengan hal tersebut.

"Aku juga takut, salah satunya misalnya, ada genetik aku. Sifat aku yang begini, sifat yang tidak menyenangkan takutnya turun ke anak," katanya.

