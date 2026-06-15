6 Kontroversi Amerika Serikat yang Picu Kritik sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Piala Dunia FIFA selama ini menjadi simbol persatuan global melalui olahraga yang mempertemukan berbagai negara dalam suasana kompetisi dan kebersamaan.

Namun, penyelenggaraan edisi 2026 di Amerika Serikat menghadapi sejumlah kritik akibat kebijakan imigrasi, visa, serta prosedur keamanan yang dinilai menyulitkan beberapa peserta.

Berikut 6 alasan yang membuat Amerika Serikat dianggap sebagai tuan rumah paling kontroversial dalam sejarah Piala Dunia, seperti dikutip dari akun Instagram @oletvoids pada Senin (15/6).

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1. Kendala Visa bagi Peserta dan Ofisial dari Berbagai Negara

Kebijakan visa Amerika Serikat menjadi salah satu persoalan utama yang menimbulkan kritik menjelang Piala Dunia 2026. Sejumlah peserta dilaporkan mengalami hambatan administratif yang menyebabkan proses kedatangan mereka tidak berjalan lancar. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemudahan akses bagi seluruh negara peserta dalam turnamen global tersebut.

2. Wasit Somalia Gagal Masuk Amerika Serikat Akibat Masalah Administrasi Visa

Seorang wasit terbaik Afrika asal Somalia dilaporkan gagal memasuki Amerika Serikat setelah visanya dinyatakan tidak berlaku. Ia juga disebut menghadapi tuduhan terkait dugaan afiliasi dengan organisasi terlarang, meskipun persoalan tersebut menjadi perdebatan di kalangan publik. Kasus ini dianggap mencerminkan ketatnya pemeriksaan imigrasi AS terhadap individu yang terlibat dalam Piala Dunia.

3. Pemeriksaan Keamanan Berlebihan terhadap Timnas Uzbekistan

Tim nasional Uzbekistan dilaporkan harus menjalani pemeriksaan keamanan ketat sebelum memasuki stadion pertandingan. Para pemain dan staf menghadapi pemeriksaan tambahan menggunakan anjing pendeteksi bom sebagai bagian dari prosedur keamanan. Langkah tersebut menuai perhatian karena dianggap berlebihan untuk sebuah ajang olahraga internasional.