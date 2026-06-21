Mingyu Curi Perhatian di CARAT LAND 2026, Aura Rockstar-nya Bikin CARAT Terpukau

Ilustrasi gambar dari x @ph970406

JawaPos.com - CARAT LAND 2026 kembali menghadirkan sederet momen tak terlupakan bagi para penggemar SEVENTEEN.

Fan meeting tahunan yang selalu dinantikan ini dipenuhi berbagai penampilan spesial, permainan seru, hingga kejutan dari para member.

Namun, di antara banyaknya momen yang tercipta, penampilan Mingyu dengan sebuah gitar sukses menjadi sorotan utama.

Sejak kemunculannya di atas panggung sambil membawa gitar, sorak sorai CARAT langsung menggema memenuhi venue.

Dengan visual yang memukau, aura percaya diri, dan karisma yang kuat, Mingyu seolah menjelma menjadi seorang bintang rock.

Meski hanya dengan gitar di tangannya, penampilannya mampu menciptakan atmosfer yang berbeda dan membuat para penggemar sulit mengalihkan pandangan.

Tak butuh waktu lama, foto serta video Mingyu dengan gitar langsung membanjiri media sosial. Banyak CARAT mengaku terpukau dengan penampilan tersebut.

Tak sedikit yang menyebut bahwa gaya baru Mingyu kali ini begitu ikonik, bahkan terlihat seperti seorang musisi yang siap debut sebagai gitaris sebuah band.

Kolom komentar di berbagai platform pun dipenuhi pujian. Penggemar ramai mengungkapkan bahwa pesona Mingyu semakin bersinar saat memegang gitar.

Penampilannya dinilai memberikan nuansa segar sekaligus memperlihatkan sisi lain dari idol kelahiran 1997 tersebut.

Momen ini juga menjadi salah satu highlight paling banyak diperbincangkan sepanjang CARAT LAND 2026.

Banyak penggemar menyebut Mingyu berhasil "mencuri panggung" dengan penampilannya yang sederhana, tetapi memiliki daya tarik luar biasa.

Karismanya saat berdiri di atas panggung dengan gitar sukses membuat ribuan CARAT dibuat terpukau.

Sebagai fan meeting yang selalu menghadirkan konsep unik, CARAT LAND memang dikenal sebagai ajang bagi para member SEVENTEEN untuk menunjukkan sisi berbeda yang jarang terlihat di konser reguler.

Tahun ini pun tidak terkecuali. Berbagai penampilan spesial berhasil menghibur penggemar, namun kemunculan Mingyu dengan gitar menjadi salah satu momen yang paling membekas.

Penampilan tersebut kembali membuktikan bahwa Mingyu bukan hanya memiliki visual yang memikat, tetapi juga kharisma panggung yang mampu menarik perhatian siapa pun.

Bak seorang bintang baru yang tengah bersinar, Mingyu sukses meramaikan CARAT LAND 2026 dan meninggalkan kesan mendalam di hati para penggemar SEVENTEEN.