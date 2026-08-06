Seungkwan Klarifikasi Rumor Donasi di Restoran, Minta CARAT Waspadai Oknum Mengatasnamakan Dirinya

JawaPos.com - Seungkwan dari SEVENTEEN angkat bicara mengenai kisah "aksi baik" yang belakangan viral di media sosial menggunakan namanya.

Melalui siaran langsung di platform komunikasi penggemar pada 2 Agustus, sang idol menegaskan bahwa cerita tersebut tidak benar dan meminta penggemar untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan dirinya.

Dikutip dari allkpop, rumor yang beredar menyebut Seungkwan telah membayar di muka sebesar 600.000 won di sebuah restoran barbecue di Pulau Jeju yang disebut dikelola oleh seorang kenalannya.

Cerita itu juga mengklaim bahwa para penggemar yang datang ke restoran tersebut akan mendapatkan minuman gratis. Karena beberapa pengunjung memang menerima minuman tanpa biaya, banyak orang akhirnya percaya bahwa kisah tersebut benar-benar berasal dari Seungkwan.

Seungkwan membantah keras kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sekalipun melakukan pembayaran di muka di restoran itu.

Menurutnya, ia sudah lama mempertimbangkan apakah perlu memberikan klarifikasi, tetapi akhirnya memutuskan berbicara karena informasi yang salah tersebut terus menyebar dan berpotensi merugikan banyak pihak.

Seungkwan juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak lagi berhubungan dengan kenalan yang terkait dengan restoran tersebut.

Meski tidak menjelaskan secara rinci apa yang terjadi, ia mengatakan situasinya telah melewati batas yang bisa ia toleransi, terutama karena ada penggemar yang dirugikan akibat kejadian tersebut.

Ia menegaskan tidak bermaksud melarang orang datang ke restoran itu, tetapi tidak ingin perbuatan yang tidak pernah ia lakukan dianggap sebagai kisah mengharukan.