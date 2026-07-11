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Leni Setya Wati
Sabtu, 11 Juli 2026 | 14.13 WIB

Album SEVENTEENTH HEAVEN Ukir Sejarah, SEVENTEEN Kembali Pecahkan Rekor di Jepang

SEVENTEEN ( x @pledis_17)

 

 
 
JawaPos.com – Album mini ke-11 mereka, SEVENTEENTH HEAVEN, resmi memperoleh sertifikasi Million dari Japan Record Association setelah mencatat lebih dari 1 juta pengiriman album hingga Juni.
 
Pencapaian ini semakin memperkuat posisi grup sebagai salah satu artis K-pop dengan pengaruh terbesar di pasar musik Jepang.
 
Dilansir dari The chosun, Japan Record Association memberikan sertifikasi berdasarkan jumlah distribusi album setiap bulan.
 
Penghargaan tersebut terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari Gold, Platinum, Double Platinum, Triple Platinum, hingga Million untuk album yang berhasil melampaui angka 1 juta pengiriman.
 
Tahun ini, SEVENTEEN menjadi artis luar Jepang pertama yang menerima sertifikasi Million. Keberhasilan tersebut juga menjadi sertifikasi Million ketiga bagi SEVENTEEN.
 
Sebelumnya, grup ini meraih penghargaan serupa melalui EP Jepang Dream dan mini album FML.
 
Menariknya, baik FML maupun SEVENTEENTH HEAVEN merupakan album yang dirilis di Korea Selatan, tetapi tetap mampu mencetak penjualan luar biasa di Jepang.
 
Sejak tahun 2000-an, SEVENTEEN menjadi satu-satunya artis K-pop yang berhasil menembus angka 1 juta pengiriman di Jepang melalui album yang dirilis di Korea Selatan.
 
Rekor tersebut menunjukkan besarnya popularitas grup sekaligus kuatnya daya tarik musik mereka di pasar internasional.
 
SEVENTEENTH HEAVEN sendiri sebelumnya telah mencatat sejarah sebagai satu-satunya album K-pop yang melampaui 5 juta stok awal.
 
Kini, keberhasilannya memperoleh sertifikasi Million lebih dari satu tahun setelah dirilis dinilai sebagai bukti bahwa album tersebut masih terus diminati dan mampu menarik penggemar baru.
 
Menanggapi kabar tersebut, para anggota SEVENTEEN mengaku sangat bahagia dan bersyukur atas pencapaian tersebut.
 
Mereka menyampaikan terima kasih kepada CARAT yang terus memberikan dukungan tanpa henti serta berjanji akan menghadirkan lebih banyak aktivitas dan penampilan spesial di masa mendatang.
 
Di sisi lain, para anggota SEVENTEEN juga tengah disibukkan dengan proyek individu dan unit.
 
Unit V8 yang beranggotakan THE 8 dan Vernon dijadwalkan akan rilis mini album perdana serta menggelar konser spesial pada Juli, sementara Dino akan memulai debut solo melalui alter egonya, Pichurin, pada Agustus mendatang.
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
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