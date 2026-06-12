Alasan Google Angkat Musik Dangdut Sebagai Doodle Pada Hari Ini 

JawaPos.com - Perayaan Hari Musik Sedunia yang jatuh pada hari ini, Minggu (21/6), diperingati secara spesial oleh banyak orang dari berbagai negara.

Google pada hari ini menampilkan Google Doodle dengan sangat istimewa. Pasalnya, mesin pencari paling populer itu mengangkat musik dangdut yang merupakan musik khas Indonesia pada halaman utama pencarian Google.com.

Google Doodle spesial bertema dangdut tersebut merupakan karya ilustrator Ardhira Putra. Dirancang khusus untuk menangkap esensi visual panggung dangdut yang dinamis, penuh warna, meriah, dan sarat akan energi kebersamaan.

Muriel Makarim selaku Country Marketing Manager Google Indonesia mengungkapkan alasan menampilkan musik dangdut sebagai Doodle dalam momentum perayaan Hari Musik Sedunia.

Menurutnya, musik dangdut merupakan identitas musik Indonesia yang kian digemari oleh berbagai lapisan masyarakat, bahkan dikenal di luar negeri.

“Hari Musik Sedunia tahun ini menjadi momen spesial bagi kami untuk merayakan dangdut sebagai salah satu pilar budaya dan identitas bangsa Indonesia," ungkap Muriel dalam acara Geal Geol Google di bilangan Senayan, Jakarta, belum lama ini.

"Lewat fitur interaktif di Google Search dan kehadiran Doodle khusus ini, kami ingin menyediakan ruang tanpa batas bagi masyarakat untuk terus melestarikan warisan lokal, berkreasi, dan bersama-sama membawa musik rakyat naik kelas ke panggung internasional,” imbuhnya.

Dia juga mengungkapkan, data Google Search menunjukkan tren menarik tentang musik dangdut sangat digemari banyak orang, terutama dari generasi muda. Menariknya, mereka tidak hanya mendengarkan musik dangdut, namun juga aktif melakukan eksplorasi musik dangdut secara digital.